國考考生確診只能半額退費 國民黨團批考選部顢頇

立委林為洲舉行「疫情持續延燒，人民權益毫無保障，國考制度僵化，考生確診不能補考」記者會。（記者王藝菘攝）

2022/05/27 11:46

〔記者陳昀／台北報導〕外語導遊人員第二階段面試明起登場，立法院國民黨團接獲陳情，考生因確診詢問能否延期、視訊考試或保留筆試成績等都遭拒絕，要求考選部研議，否則恐有大批考生隱匿確診應考，造成疫情大爆發；不過，與會的考選部代表回應，因法律沒有授權、涉及公平性，無法提供相關措施，立委林為洲氣到直斥「顢頇無能、部長下台」。

國民黨團書記長萬美玲率立委林為洲、鄭正鈐開記者會，林為洲指出，考選部拒絕讓確診考生延期或視訊考試、保留筆試成績，只能半額退費，教育部對於國中會考、勞動部的技檢考試都有相關指引，唯有考選部對國考毫無準備，7月預計有10萬人參與高普考，後續考生還敢承認自己確診嗎？

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鄭正鈐也批評，4月15日考選部以一紙公文公布確診、隔離、自主健康管理者不得參與國家考試，每年有8、9萬人參與高普考，職業考試也是幾十萬人跑不掉，部分國考還有年齡限制，在快篩陽等同確診、政府沒有監管機制下，大家很可能為了應考隱滿確診，豈不是陷所有考生於高度風險？

確診考生J小姐說，自己週日本來要口試，剛好前兩天收到PCR陽性報告，詢問考選部補救方案，只有「半價退費」一個選擇，要她有意見就填寫部長信箱，身邊有些朋友得知此事，反而不敢自我檢測。萬美玲表示，教育部已針對相關考試思考超前部署，只有考選部毫無動作，就算沒有超前部署，也應想辦法解決。

考試院考選部專門委員周麗珠回應，根據公務人員考試法、導遊人員規則等法令，除非婦女生產，否則未能參加二試者，一試成績不得保留，視訊考試也因場所無法掌握公平性，因此無法依照陳情人的訴求。

林為洲聞言痛批，紓困條例已賦予指揮中心特別權力，否則教育部、勞動部怎麼能安排補救措施呢？聽到這樣的回答，只能說「顢頇無能、部長下台！」後續還有很多國考，竟然還只是這種回應。萬美玲則要求考選部繼續研議相關辦法。

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