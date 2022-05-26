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    春田館變國民黨營民眾旅社 黨產會：「轉帳撥用」非法取得

    行政院黨產會今日公布，日治時期台中春田旅館，在戰後被中國國民黨以「轉帳撥用」名義非法取得，成為國民黨市黨部、省黨部經營的「民眾旅社」。（黨產會提供）

    行政院黨產會今日公布，日治時期台中春田旅館，在戰後被中國國民黨以「轉帳撥用」名義非法取得，成為國民黨市黨部、省黨部經營的「民眾旅社」。（黨產會提供）

    2022/05/26 21:23

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日公布，日治時期台中春田旅館在戰後被中國國民黨以「轉帳撥用」名義非法取得，成為國民黨市黨部、省黨部經營的「民眾旅社」，最後再被國民黨轉賣給民間；該案為轉帳撥用案其中一筆不當黨產，全案已向國民黨追徵8.6億元。

    黨產會指出，日治時期有名的春田旅館，曾經在台灣博覽會中被推薦。春田館的第二任老闆田中貞雄出身東京麻布區，1897年以陸軍雇員身分來台，1903年從一代老闆菅原ヨシ手中接下春田館的經營。

    據調查，春田館後續在南投、高雄陸續開了支店，並在宣傳昭和十年（1935年）台灣博覽會的旅遊介紹書中，被列為推薦住宿的旅館。

    二戰後，國民政府來台，國民黨以「轉帳撥用」方式取得日產春田館的產權，後來改名變成「民眾旅社」，做為市黨部、省黨部的黨營旅社經營。後來曾一度要被改為國民黨台灣省黨部使用，但在1962年，此佔地470坪、位於台中市鬧區自由路上的「民眾旅社」，被國民黨以262萬元賣給永豐股份有限公司，目前原春田館那塊土地已變成一個停車場。

    黨產會強調，戰後被歸類為日人在台產業，理應被接收為「公產」，卻被國民黨以「轉帳撥用」名義取得。能「撥用」公產的只有公家機關，再說「撥用」只是取得使用權，但國民黨卻利用「轉帳」程序讓產權變成黨產。

    黨產會指出，國民黨並非政府機關，非法取得之日產屬不當黨產。黨產會已認定這是不當取得之黨產，於2017年向國民黨追徵。

    黨產會調查春田旅館在戰後情形。（黨產會提供）

    黨產會調查春田旅館在戰後情形。（黨產會提供）

    黨產會調查，黨產會指出，春田館的第二任老闆田中貞雄，出身自東京麻布區，1897年以陸軍雇員身分來台，1903年從一代老闆菅原ヨシ手中接下春田館的經營。（黨產會提供）

    黨產會調查，黨產會指出，春田館的第二任老闆田中貞雄，出身自東京麻布區，1897年以陸軍雇員身分來台，1903年從一代老闆菅原ヨシ手中接下春田館的經營。（黨產會提供）

    黨產會從史料檔案中找到國民黨以「轉帳撥用」方式取得日產春田館的證據。（黨產會提供）

    黨產會從史料檔案中找到國民黨以「轉帳撥用」方式取得日產春田館的證據。（黨產會提供）

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