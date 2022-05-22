黨產會揭「國庫通黨庫」劣跡 KMT黨部預算編在政府預算中

黨產會查出，1960年國民黨台灣省黨部代理主委上官業佑發出一則代電給中央黨部，建請將下一年度省黨部所屬單位的經費，全數由中央統籌。若無法全由中央統籌，省黨部預算暫「維持現狀」由台灣省政府預算支出，其餘縣市鄉鎮黨部、民眾服務社部分由中央編列。（黨產會提供）

2022/05/22 18:42

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會公布黨史檔案指出，1960年代初期，國民黨省級以下地方黨部的預算，除由黨中央下撥部分經費外，有一大部分是編列於省、縣以下各級政府預算中，由公款支應國民黨地方黨部大部分開銷，亦即「國庫通黨庫」的劣跡。

黨產會調查發現，1960年國民黨台灣省黨部代理主委上官業佑發出一則代電給中央黨部，建請將下一年度省黨部所屬單位的經費，全數由中央統籌。若無法全由中央統籌，省黨部預算暫「維持現狀」由台灣省政府預算支出，其餘縣市鄉鎮黨部、民眾服務社部分由中央編列。

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上官業佑在代電中向黨中央報告，編列於省政府中的預算，往往招致「黨外議員之質詢吹求」，使省政府「各廳處主管同志應付頗感困擾」，尤其是編列在省政府各廳、處預算等同於「夾帶」性質。這部分預算的核銷程序時常發生困難，「各廳處均盼此項『夾帶』經費越少越好，能夠全部免列更好」。

黨產會表示，上官業佑報告國民黨省黨部與所屬單位經費，擬自1962年度起全部請國民黨中央統籌編列預算，如全部編列有困難，或先就省級部分暫維持現狀，其餘縣市鄉鎮級部分由國民黨中央編列預算，藉以減除實際困擾。

黨產會強調，以1960年代為例，國民黨中央黨部的大多數預算，來自中央政府編列提供。台灣省黨部預算，則編列於省政府及轄下機關團體預算。縣市黨部預算，則編列於縣市政府預算中。鄉鎮市民眾服務處、站預算，則編列於鄉鎮市政府預算中。至於「產業、海員、鐵路、公路」黨部預算，則編列於各級政府的公營事業或私人營業團體之募捐。長年來編織了一張綿密而複雜，餵養國民黨使之得以生存、運作的「國庫通黨庫」利益輸送網。

黨產會提及，從上官業佑給國民黨的報告可知，無論是國民黨省黨部代主委，或者台灣省政府各級單位的國民黨籍主管，都認為難以替這種作法辯護，也承認將黨的預算編列於政府預算中，屬於一種「夾帶」，徒生困擾。

據分析，對於這些積弊所提出的解決之道，上官業佑只是將問題丟給國民黨中央黨部，希望由黨中央將省縣以下各級黨部預算統一編列在中央政府預算中。如此，則只需要由立法院審查，省去很多麻煩。立法院要是有其他意見，則動用黨政協調將問題協調掉。

黨產會質疑，這是將多數黨務經費「夾帶」在政府預算中，由全民餵養國民黨，以維持國民黨的生存。直至今日，許多不贊成追討不當黨產人士，依然以當年時局特殊，有時代性困難為由，為國民黨不當黨產辯護。然而，翻遍所有動員戡亂時期各項法規，無任何一部法律、任何一條法條，授權政府能以預算直接支應執政黨的各項開支。

台灣省黨部代主委上官業佑向國民黨中央報告指出，本黨地方黨務經費，除中央補助及自籌外，均係分列省縣市鄉鎮預算內，最易引起黨外人士之批評，殊有籌畫改善之必要。（黨產會提供）

台灣省黨部呈給黨中央之「籌劃黨務經費問題之檢討」，第五點指出，南投縣集集鎮1960年度總預算 包括追加預算在內僅115萬426元，其中「民眾服務站」經費即達13萬7000元。其中，「民眾服務站」之一般經費2萬7000元，編列為臨時活動的建站經費11萬元，佔集集鎮公所總預算11.91%。（黨產會提供）

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