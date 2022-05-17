黨產會：救國團以青年工作為掩護 為國民黨執行「政治偵防」

黨產會表示，救國團因執行各式各樣任務，在1989年前就取得龐大不動產，多數為青年活動中心、青年育樂中心或學苑建物等，遍布於全台各地，北從金山、南到墾丁及澎湖、金門離島，均有救國團據點，這些不動產使用基地多為公地，也與國民黨有密切關係，使用多數據點均未付費。 （黨產會提供）

2022/05/17 12:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日舉行「救國團之財產是否為不當取得財產」聽證會。黨產會揭露，救國團在威權統治時期，以青年工作為掩護，在海內外替國民黨執行「政治偵防」任務，參與寧靜小組工作計畫、春風計畫、學校安定工作會報、安祥專案、博仁計畫，並基於各種任務需求，興建青年活動中心、育樂中心及學苑等，進而累積諸多不動產。

「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第4條規定，「不當取得財產」是指「政黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則之方式，使自己或其附隨組織取得之財產」。

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黨產會表示，2018年已認定為國民黨附隨組織，現正調查救國團財產是否為不當取得。救國團於1969年解除與國防部隸屬關係後，以社會運動機構存續，救國團持續辦理青年活動，在橫貫公路開通後興建山莊，在各地廣建青年活動中心，現存的活動中心多是此階段落成啟用，背後均具有政治目的，國民黨提供政府資源，使救國團在辦理青年活動上取得獨佔地位，以遂行黨內青年政策。

黨產會指出，從總裁批簽、國民黨中常會會議記錄及機關檔案，可以發現救國團成立後，仍密切參與國民黨安排的各種工作計畫，執行國民黨的青年政策。救國團延續著與國民黨的關係，在各項計畫扮演不可或缺角色，亦列席國民黨中全會，國民黨青工會更以救國團工作項目成果在中常會報告。

黨產會揭露，1971年因保釣小組而生的寧靜小組工作計畫，救國團銜命擴大辦理青年育樂活動，透過學生社團領導大專學生，甚至限制有問題的學生社團，並利用寒暑假自強活動等營隊場合，宣揚政府施政、並調查學校中的員生份子。

由調查局辦理的春風計畫，對外秘密不公開，主要在監控大專院校的異議分子，救國團在其中除與學校教官配合外，也負責學生在校活動之輔導、言行考察、注意各社團活動資料收集外，還肩負吸收優秀同志，運用關係介派人員隱蔽身分到學校擔任教職，且收集資料、防止不法活動。

據調查，1983年因應黨外活動增加，國民黨認為黨外汙染輿論、混淆是非，會對全國大專院校師生產生毒化作用，責成教育部邀集青工會、文工會、北區知識青年黨部、救國團、調查局、警備總部、教育部軍訓處、人二室等有關單位，於1983年3月召開第一次校園安定工作會報，每兩周開一次，並對春風會報負責。

黨產會強調，救國團提供青年服務工作，如推動學校輔導社團、成立大專社團服務中心等，均是依照校安會報之指示，其目的是為國民黨執行校園政治偵防工作，甚至設置劍潭、日月潭、溪頭、澄清湖、金山青年活動中心，以及設置青苑、蓮苑、逸苑等休憩場所，目的在藉由辦理講座、座談，灌輸青年各種有利於國民黨的意識形態。

「救國團也依據國民黨指示，從事防制台獨活動措施、海外對匪鬥爭工作！」黨產會指出，救國團以海外青年活動工作為掩護，遂行其執行國民黨對青年進行政治偵防的任務，由總裁批簽所附的「防制台獨活動措施分工表」可見，救國團為第二小組之召集單位，其小組任務是擴大對學生、學員的輔導，嚴防台獨份子在大專院校從事活動，這些防制措施後來定名為「安祥專案」，長期固定執行，救國團負責留學生及家屬輔導及海外青年回國等，救國團為國民黨監控海外學人，具有高度政治意義。

黨產會指出，根據國防部軍情局長葉翔之提交黨中央的訪美工作報告，當年留學生工作由救國團負責，由國民黨海工會所派之工作人員，事實上均由救國團介派，其工作任務是掌握留學生動態、注意親匪學生社團及活動，並通報情報單位。報告中更將救國團與僑委會、調查局、教育部等機關並列，其駐美工作人員經費及工作經費，由行政院撥款。由此可見，救國團任務帶有執行國民黨政策之目的。

黨產會提及，救國團因為執行上述各式各樣任務，在1989年以前就取得龐大不動產，多數為青年活動中心、青年育樂中心或學苑建物等，遍布於全台各地，北從金山、南到墾丁及澎湖、金門離島，均有救國團據點，這些不動產使用基地多為公地，也與國民黨有密切關係，使用多數據點均未付費。

黨產會表示，救國團提供該會的資產負債表，最早一份是1993年度，黨產會以財務資料比較，所謂各界捐給救國團捐款，其實僅占救國團資產7%，救國團財源主要仍以青年服務事業為主，利用青年活動中心收入、舉辦青年育樂活動收費、政府委託辦理收入等。救國團總資產在1993年是41億元，2020年約51億元，相差約莫10億元左右。

黨產會指出，本次聽證爭點為救國團財產是否為不當取得之財產？是否應命移轉為國有、地方自治團體所有？已移轉他人而無法返還時，是否應自救國團其他財產追徵其價額？

救國團代理人秘書處長鄭斐文今日表示，一、救國團財產合法取得，結餘從未流到國民黨或私人手中。二、救國團未妨礙政黨公平競爭或民主憲政秩序。三、救國團未危害國家利益或任何個人。當黨產會要沒收救國團財產時，應通過大法官解釋的法律保留、平等、比例等三項原則的檢驗，切勿忽略救國團的努力與付出。

鄭斐文主張，國民黨邀請機關、學校、團體、救國團參加會議提出報告，應屬黨政運作機關係，未脫離憲政體制框架，其會議記錄多是單方片面的想法與希望，不能作為「認定附隨組織進而沒收財產」的證據。

黨產會指出，救國團以海外青年活動工作為掩護，遂行其執行國民黨對青年進行政治偵防的任務，由總裁批簽所附的「防制台獨活動措施分工表」可見，救國團為第二小組之召集單位，其小組任務是擴大對學生、學員的輔導，嚴防台獨份子在大專院校從事活動，這些防制措施後來定名為「安祥專案」。（黨產會提供）

黨產會揭露，救國團在各個時期配合國民黨辦理各項業務。（黨產會提供）

黨產會指出，救國團於春風計畫中，負責責成各校軍訓教官，配合負責學生在校活動的輔導及思想言行考察。（黨產會提供）

黨產會揭露，救國團參與寧靜小組工作計畫，利用寒暑期自強活動等營隊場合，宣揚政府施政，調查學校員生中的活動份子。（黨產會提供）

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