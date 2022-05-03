黨產會：救國團1993年累積財產41億 與黨國壓迫體制相關

黨產會調查報告指出，救國團在1993年累積高達41億元財產，實與國民黨威權統治時期的壓迫體制密切相關，非救國團所主張為政府提供勞務而取得對價。（資料照）

2022/05/03 11:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會5月17日將舉行「救國團之財產是否為不當取得財產」聽證會。黨產會公布調查報告指出，救國團在1993年累積高達41億元財產，實與國民黨威權統治時期的壓迫體制密切相關，非救國團所主張為政府提供勞務而取得對價。救國團曾參與「春風計畫」、「博仁計畫」等國民黨實施的校園政治偵防活動，為國民黨威權統治時期壓迫體制的一環。

黨產會調查發現，救國團隸屬國防部時期，密切協助國民黨黨務運作，是國民黨最重要青運機構。救國團「調訓」海外青年作為國民黨的海外工作幹部。解除隸屬關係後，未依法經核准立案，僅因國民黨政治需要，就以「準機關」之姿，承繼原隸屬國防部的資源，各級政府均配合辦理各項活動，持續給予補助。

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黨產會強調，救國團挾國民黨支持在校園內發展綿密組織，學校青年服務工作、舉辦青年育樂活動或發展青年服務事業，實際上係為國民黨壓制學生運動、執行監控學生計劃。救國團參與「春風計畫」、「校園安定會報」、「博仁計畫」等國民黨實施的校園政治偵防活動，參與期間自1971年至解嚴後，為國民黨威權統治時期壓迫體制的一環。

黨產會指出，救國團在國民黨動用各級政府資源支持下，獨占寒暑期自強活動、青年服務工作，乃至於經營青年活動中心，其目的在掌握學生社團、控制學生思想、防範學生集結反對國民黨的勢力。救國團所舉辦青年育樂活動，以及政府委託代辦業務，與救國團作為國民黨威權統治時期壓迫體制「執行者」密不可分且侵害人權。

在不動產方面，黨產會表示，劍潭青年活動中心原佔用國有、台北市有土地，1993年後才陸續承租基地；復興青年活動中心坐落原住民保留地，租期至2024年底；救國團苗栗縣團委會佔用縣土地，苗栗農田水利會、苗栗縣府最後將被佔土地讓售救國團。

在離島部分，黨產會提及，救國團以中國青年服務事業文教基金會充當「人頭」，購置金門縣有地作為金門青年活動中心，且有金門縣民祖傳土地遭軍方佔用後，再遭縣府出售給救國團情形。

關於救國團財產，黨產會質疑，1993年資產負債表顯示，救國團資產總計約41億元，以類型區分，不動產約12.01億元；根據2020年資產負債表，救國團資產51.85億元，其中，不動產、廠房及設備占24.63億元。從救國團1993年資產負債表可見，距今30年前，救國團資產金額已高達41億餘元，與2020年的51億餘元相差不到20％，如考量物價，恐當年資產更勝今日。

黨產會提及，救國團向參與活動青年學子收費，向政府要補助或代辦費用，免費使用公有土地及政府提供的非金錢資源。救國團所累積財產，與國民黨威權統治時期的壓迫體制密切相關，非救國團所主張為政府提供勞務而取得對價，有違反政黨本質且悖於民主法治原則之虞。

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