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    金獎編曲家助拳 空軍七聯隊「虎團」新作再談飛翔夢

    空軍七聯隊「虎團」再推出新曲。（翻攝自YouTube）

    空軍七聯隊「虎團」再推出新曲。（翻攝自YouTube）

    2022/05/25 13:41

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕由空軍七聯隊飛官、地勤官兵組成的樂團「虎團」近日再推出新作，這首名為「Fly into the sky」的新曲敘述飛官的心路歷程，期盼表達渴望翱翔天際的夢想，以及不分晝夜守護他人的理念。值得注意的是，曾榮獲金曲獎的編曲家屠穎因緣際會聽到這首歌後，主動協助「虎團」完成錄音，盼讓更多人得以認識空軍。

    空軍七聯隊「虎團」近期在官方Youtube頻道發表新曲「Fly into the sky」的MV，影片內容涵括F-5戰機停駐棚廠、飛官值勤以及戰機飛天等畫面，「只要有動力前進，沒有恐懼意志堅定，逆風都不再是阻礙」等歌詞，反應空軍官兵的心情寫照。

    「虎團」成員向本報表示，他們第一首創作曲「藍天」描繪捍衛領空的飛行員日常，因此希望繼續延伸「藍天」的精神，雖然空軍官兵是沒有披風的英雄，但肩上乘載的是渴望翱翔天際的夢想，還有不分晝夜地守護深愛的人。

    「虎團」成員坦言，由於飛官朱冠甍中校的離世，因此原本於2020年完成創作雛形的這首歌，未再被提起，但在一次因緣際會之下，得以在編曲家屠穎面前表演，而屠穎基於對空軍的熱愛，即無償提供協助，帶成員進錄音室完成作品。

    屠穎為台灣知名編曲家，曾獲得金曲獎最佳編曲人獎，曾與多位知名歌手合作，包括張信哲的「過火」、辛曉琪的「味道」、張學友「情書」等名曲都是出自其手。

    另外，這首歌除了華文，更納入饒舌（Rap）以及原住民族語等元素，「虎團」成員表示，這首歌由虎團團長江中豪、朱冠甍，以及吉他手「阿手」與Rap手「阿賀」完成創作，因為不想一成不變的節奏，才加入搖滾、Rap與原民族語，希望這首歌能讓更多人認識空軍，以及空軍官兵所熱愛的生命每一刻。

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