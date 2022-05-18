退將中配妻子闖病房飆罵護理師 馮世寬怒批不像話「想請TMD」

三軍總醫院某加護病房傳出退役將軍妻子硬闖探視，不遵守防疫規定，還飆罵護理師髒話。（擷取自網路影片「來自南丁天使子民的哭訴」）

2022/05/18 09:37

〔記者羅添斌／台北報導〕雙北等高風險縣市醫院除例外情形一律禁止探病，但日前一位退役空軍將領的妻子硬闖三總加護病房要探視，拒絕篩檢還咳嗽、飆罵護理人員。空軍上將退伍的退輔會主委馮世寬在友人臉書上留言，怒批說「他們以『師母』以對這位退將妻子，她卻對空軍司令以環，氣指頤使，真不像話！如他在場，會不顧一切的維護我們辛勞照顧羅老師的醫護人員」。

據指出，住在三總加護病房的是有「雷虎英雄」之稱的羅化平將軍，今年高齡96歲，羅化平為空軍第一代雷虎小組飛行員及第二任飛行領隊，歷任空軍聯隊長、官校校長及聯勤總部副總司令等職，民國78年以空軍中將退役，現任妻子則是中國配偶。

請繼續往下閱讀...

網路流傳「來自南丁天使子民的哭訴」影片，2名護理師勸說一名婦人，指探訪時間已過，但婦人不斷對著護理師飆罵「為什麼我不能進來」？探訪時間已過，唯獨這位退將夫人可以探病，探病過程超過4小時。護理人員不滿的表示，「我們長官醫師知情底下不保護我們第一線醫療人員，還被家屬咆哮大罵髒話15分鐘，護理人員只能忍住落淚，現在疫情嚴竣底下護理人員一一確診，每日縮排人力上班，但病人數量並未縮減，現階段誰能體諒我們第一線醫護人員呢」？

影片連日來在網路上發酵，三總昨天也證實影片內容為真。

退輔會主委馮世寬則在友人的臉書留言。對此事的看法，馮世寬不減火氣的說，「是個陸配，我們尊敬雷虎之神，以師母以對，她卻對空軍司令以環，氣指頤使，真不像話！如我在場，會不顧一切的維護我們辛勞照顧羅老師的醫護人員」。

馮世寬還不改率直的性格，加上一句說：「我還想請TMD」

退輔會主委馮世寬在友人臉書上留言怒批該名「師母」不當言行。（圖截取自馮世寬的友人臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法