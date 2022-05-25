美國台海政策微妙轉變 蘇紫雲觀察：建設性清晰

國策研究院今舉辦「東協、美日韓與QUAD峰會」座談會。（記者呂伊萱攝）

2022/05/25 11:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統拜登（Joe Biden）週一軍事保台言論引發討論，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲今表示，除了拜登本人多次提及對台防衛承諾，美國國安、外交、軍事各系統的態度都一樣，顯示美國維持現狀的政策目標清楚、手段彈性。相較於戰略模糊或清晰的二分法，「建設性清晰」（constructive clarity）或許更能客觀描述美國台海政策的微妙轉變。

國策研究院今舉辦「東協、美日韓與QUAD峰會」座談會，蘇紫雲指出，拜登總統多次提及對台灣的防衛承諾，都是嚇阻中國軍事冒進的明確訊號。不過我們不會只從拜登的發言來分析，因為不只美國總統，包括國會、國務院、軍事首長的態度也一樣。

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蘇紫雲舉例，國安系統來看，國安顧問蘇利文今年1月公開表示「使用所有工具確保對台灣採取軍事行動、或片面改變台海現狀的情況不會發生」。外交系統而言，國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）明指中國誤用聯合國第2758號決議案、國務卿布林肯公開提倡台灣應加入聯合國體系（UN system），發言人普萊斯（Ned Price）指稱北京「一中原則」並不正確，華盛頓強調「一中政策」等。

軍事方面，美國參謀首長聯席會主席密利（Mark Milley）在國會表達美軍可保衛台灣，海軍部長戴托羅（Carlos Del Toro）表示海軍重點在「阻止中國入侵台灣」，印太司令阿奎利諾（John C. Aquilino）表示，美軍重要任務是確保印太和平與繁榮，將確保「台灣現狀保持不變」。太平洋艦隊司令帕羅（Sam Paparo）公開表示防止中國武力奪取台灣是他的職責等。

蘇紫雲說，若要談美國的台海戰略是否轉向？他認為模糊或清晰的二分法可能已不再合適，可稱為「建設性清晰」，或說是「政策清晰、戰略模糊」，也就是維持現狀的目標清楚，但是手段彈性。

或可客觀描述美國台海政策的微妙轉變。他並強調，最重要的是台灣不會成為搭便車者，只有強化自身防衛實力才能確保安全，並增加盟友的協防信心與意願。

對於甫結束的「四方安全對話」（QUAD）峰會，蘇紫雲則說，相較於美日、美韓峰會直接點名台海安全，QUAD則避談俄羅斯、中國，顯得極為「柔軟」，例用語是「因烏克蘭慘烈衝突，......反對改變現狀或升高地區緊張的任何威壓式、片面式的行動」。

對於澳洲政黨輪替的影響，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛說，甫當選澳洲總理的艾班尼斯（Anthony Albanese）已表達對中政策將與前任政府完全一致。王並認為，雖然中國對澳洲會有所期待、將設法修補關係，但澳洲立場與澳中衝突結構未變，戰術或會微調，重心可能從亞太調整到南太 ，台灣需在南太議題上思考如何和澳洲連結合作。

王智盛也分析，拜登圍堵中國的方式非常綿密且立體，不單純是國和國之間，從QUAD聲明就能看出不同議題的堆疊；王智盛以「同心圓」形容美國的圍堵，最核心是軍事安全，第二圈是QUAD、包括外交、科技、海事安全等等，新推出的印太經濟架構（IPEF）也是一環。而澳洲在每一圈當中都有利益所在，因此澳洲還是會在這樣的體系當中扮演角色。

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