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    拜登願軍事護台 美學者：向中國喊話勿輕舉妄動

    美國總統拜登軍事捍衛台灣談話引發各方解讀。（美聯社）

    美國總統拜登軍事捍衛台灣談話引發各方解讀。（美聯社）

    2022/05/25 08:21

    〔中央社〕美國總統拜登軍事捍衛台灣談話引發各方解讀。美國學者多認為不意味美國對台政策調整，但由於中國近來越顯不耐煩，拜登這番談話有向中國喊話意味，要北京不要輕舉妄動。

    拜登（Joe Biden）在首度的亞洲訪問行程中，面對媒體對台海安全的提問，再度表達願意以軍事捍衛台灣，並表示這是美方對台灣的承諾。儘管白宮隨即澄清美方對台政策不變，但美方長期以來的戰略模糊（strategic ambiguity）是否已有調整，各方解讀不一。

    對於這項質疑，白宮國安會與國務院均未回覆中央社的提問。拜登則在稍後的場合重申，美方對台戰略模糊政策未改變。但拜登沒有回答是否會派兵防衛台灣的問題。

    前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）在回覆中央社的詢問時指出，拜登看來想要兩件不相容的事情，一方面向中國保證美國政策一致、不挑釁，另方面也想保證捍衛台灣。拜登政府官員試圖傳達美國對台政策沒有改變並不能解決這個矛盾。

    包道格表示，中國對此越來越顯不耐並升高言辭。不論如何看待北京對台灣、香港或其他爭論地區的醜陋，這對台灣「可能不是是件好事」。他期望各方平靜並觀其言。

    前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）以前美國總統小布希（George W. Bush）2001年4月接受專訪表示，若台灣受到攻擊，他將「起而」（rise up）捍衛台灣為例指出，拜登的言論旨在揭示美國基於台灣關係法，以抵制中國脅迫的意圖，而非對政策作出實質改變。

    前美國國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）引述台灣關係法第2條指出，拜登這番談話意在向北京傳達，在當前中國越來越訴諸政治與軍事脅迫的情況下，若中國發動攻擊，美國計劃干預。目的在阻止中國這麼做，特別是在俄羅斯入侵烏克蘭之後。

    王曉岷指出，美方政策一致，拜登言論並未違反美國基本政策，美國對台政策維持不變，拜登政府持續支持台灣。這從美國國務院網站5月初更新美台關係即可看見，這項更新明顯使用更強烈的言詞支持美台關係。

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