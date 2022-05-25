稱拜登保台絕對不是說錯話 矢板明夫揭國際記者會運作方式

美國總統拜登23日訪日時表示，若中國武力犯台，美國將出手防衛，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析：「拜登絕對不可能是說錯話」。（路透）

2022/05/25 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登23日訪日時表示，若中國武力犯台，美國將出手防衛，雖然事後白宮與拜登均強調對台政策沒有改變，但日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析：「拜登絕對不可能是說錯話」，他以我國前總統陳水扁的案例來說明，為何拜登的說法與美國國防部的解釋不同，此外也批評統派對此事件的反應，感嘆：「幸虧，現在台灣不是這群人在執政」。

矢板明夫昨日在臉書撰文表示，拜登保台言論一出，登上日本各大報頭版，然而台灣媒體，尤其是統派的媒體，卻對拜登充滿懷疑，還說：「拜登又說錯話了」、「美國國防部已經澄清對台政策並沒有改變等等」，甚至還有人強調：「美國從來沒有誠信、總是口惠而實不至，如果真的挺台灣的話，就要白紙黑字寫下來」。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫認為，這就像是某甲宣稱乙有難，會全力幫助，但乙卻回應：「我才不相信甲呢」、「甲如果真要幫我，那現在就應該白紙黑字寫下來」，對旁人而言，恐怕會覺得乙是一個沒有禮貌和教養的人，這讓矢板明夫感嘆：「幸虧，現在台灣不是這群人在執政」。

此外他以過往參加國際記者會的經驗，研判拜登絕對不可能是說錯話，原因在於這種重要的國際記者會，都是由官方主導，記者提問的問題都有和主辦方溝通過，因此拜登的回答並非臨時想到，而是團隊事先替他準備。

至於為何美國國防部回應：「對台政策沒有改變」，矢板明夫表示，這是一種外交上的套話，沒有實質意義，他以我國前總統陳水扁為例，指出2002年8月，陳水扁也曾在國際會議上提出：「台灣和對岸中國，一邊一國」，但第二天陸委會新聞稿卻說：「我們的兩岸政策的基本立場並沒有改變」。

矢板明夫也提到中國對拜登言論的回應，認為他們之所以憤怒回嗆，是因為中國官方也清楚地認識到，拜登沒有說錯話，而是美國在台灣問題上，已經從戰略模糊，轉變為戰略清晰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法