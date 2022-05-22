民進黨黨職改選 新竹縣投票率踴躍 猶如嘉年華聚會

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德（左）、行政院政務顧問鄭朝方（右）今天上午一起投票，參與黨部改選。（記者黃美珠攝）

2022/05/22 13:11

〔記者黃美珠／竹北報導〕民進黨今天全國各縣市舉行2年1次的縣市黨部主委和各級黨代表改選作業，新竹縣雖只有2700多名黨員卻出席踴躍，年過80歲的阿公、阿婆無懼疫情，就是拄著拐杖也要到場投票。

由於目前正值通宵白沙屯媽祖出巡賜福期間，該黨新竹縣議員張珈源特別派出行動咖啡車到場，免費提供鄉親咖啡、奶茶、爆米花，還直播白沙屯媽祖遶境活動，讓在場黨員一樣能跟隨著白沙屯媽祖的「粉紅色超跑」遶境，獲得心境平安。

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而縣黨部也備有菜包、麵包和飲料供來不及吃早餐卻先忙投票的黨員們享用，現場氣氛歡樂，宛如一場嘉年華會。

這次同額競選民進黨新竹縣黨部主委的行政院政務顧問鄭朝方，一早不到8點就在助理陪同下抵達現場向黨員們致意，遞送防疫口罩，也幫忙攙扶老人家下車、進場投票。

81歲賴姓阿婆已經是10幾年的民進黨黨員，她儘管需要拐杖助行，但仍不辭辛苦從竹東趕到竹北投票相挺，讓鄭朝方非常感動。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德說，今天的投票率非常踴躍，這在疫情陰影下很不容易，他預估可望至少有6成，他和鄭朝方也約在10點半左右完成投票。今天下午4點結束投票且順利開票後，他將功成身退正式交棒給鄭朝方領軍，讓民主進步的力量繼續為新竹縣努力。

民進黨新竹縣黨部今天的投票現場外，有縣議員張珈源（中）出動的行動咖啡車，讓所有參與投票的黨員可以跟白沙屯媽祖的「粉紅超跑」同在，祝福大家平安。（記者黃美珠攝）

行政院政務顧問鄭朝方攙扶來自竹東的81歲賴婆婆進場準備投票。（記者黃美珠攝）

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