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    民進黨高市黨職選舉一早投票踴躍 趙天麟將卸主委：心情輕鬆

    民進黨高雄市黨部主委趙天麟一早前往投票。（記者葛祐豪攝）

    民進黨高雄市黨部主委趙天麟一早前往投票。（記者葛祐豪攝）

    2022/05/22 09:26

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕 民進黨2年一度的黨職選舉今天登場，將改選黨代表、地方黨部主委，高雄市今天一早八點就湧入投票人潮，即將卸任的市黨部主委趙天麟也前往投票，他表示此刻心情蠻輕鬆的，呼籲黨員趕快出來投票，支持許智善高票凍蒜!

    民進黨高雄市黨部主委、全國黨代表、市代表「三合一」黨職人員選舉，今天上午8時到下午4時投票，黨部共規劃11處投開票所，投票結束後隨即辦理開票作業，將產生第七屆市黨部主委，與64席全代、64席市代及1席原住民族身分市黨代表。

    今天上午8點15分，市黨部主委趙天麟前往設於高雄市極限運動中心的投開票所投票，他受訪時表示，今天是一個非常適合投票的日子，氣候也適中，高雄氣溫大概在30度左右，呼籲黨員趕快出來投票。

    趙天麟說，高雄市的選舉相當單純，下屆主委經過協調，全力支持許智善競選，雖然是同額，得票率也很重要，呼籲黨員不管全代、市代投給誰，主委要全力支持許智善，讓他可以高票當選。投票結束後，市黨部主委一職預計在5月31日交接。

    談到此刻的心情，趙天麟說，蠻像一般的社團理事長，準備好傳承給下任的心情，還蠻輕鬆的，不過只輕鬆一下而已，接下來馬上就進入大選模式，每一個黨員都要為市長陳其邁的連任、議會過半而共同努力。

    黨部人員預估，許智善此次是同額競選，只要1票就能當選，加上近期疫情升溫，原預估投票率不高，但就上午踴躍情況來看，投票率不排除上看5、6成。

    民進黨高市黨職選舉，一早投票踴躍。 （記者葛祐豪攝）

    民進黨高市黨職選舉，一早投票踴躍。 （記者葛祐豪攝）

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