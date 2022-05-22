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    拚WHA朝野立委抵日內瓦 王婉諭外交酒會面謝各國代表挺台

    瑞士當地僑界於21日晚間舉辦歡迎晚宴以及外交酒會。（王婉諭辦公室提供）

    瑞士當地僑界於21日晚間舉辦歡迎晚宴以及外交酒會。（王婉諭辦公室提供）

    2022/05/22 06:47

    〔記者楊丞彧／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）22日至28日將在瑞士日內瓦召開，跨黨派立委視導團於當地時間21日中午抵達日內瓦。21日晚間，當地僑界舉辦歡迎晚宴以及外交酒會，時代力量立委王婉諭也代表致詞，並向在場所有國家代表表示感謝與敬意。王婉諭表示，感謝在國際上有這麼多的夥伴為台灣發聲、支持台灣加入WHO。

    僑界於當地時間21日晚間舉辦歡迎晚宴以及外交酒會，王婉諭代表立委視導團於外交酒會上向各國代表致意。外交部日內瓦辦事處處長蘇瑩君、衛福部政務次長李麗芬、聖文森衛生部長普林斯（St. Clair Jimmy Prince）與聖克里斯多福衛生部次長哈里絲（Dr. Delores Stapleton-Harris）也先後致詞。

    王婉諭首先向在場所有國家代表表示感謝與敬意，感謝在國際上有這麼多的夥伴為台灣發聲、支持台灣加入WHO。王表示，在2020年COVID-19疫情爆發時，台灣非常有效率地控制住疫情的發展，除此之外，台灣還提供了醫療、物資上的協助，向國際社會證明「台灣能幫忙」（Taiwan can help）以及「台灣將幫忙」（Taiwan will help）。

    然而，王婉諭也提到，疫情在全球的影響尚未停歇，台灣也在前幾天總確診人數突破一百萬人。台灣非常樂意與世界分享我們的經驗與醫療資源，但也期待能透過加入WHO、WHA，汲取各國在面對疫情時的經驗與對策。王強調，病毒沒有邊界，而我們必須要團結一致，才能共度難關。

    王婉諭指出，台灣之所以至今仍不能參與WHO、WHA的根本原因，就是中國不斷透過各種手段施壓、脅迫WHO，才一直將台灣排除在全球共同對抗疫情的陣營之外。

    王婉諭表示，作為國際社群的一員，就代表著要付出相對的責任，而台灣也樂於向世界提供其專業與知識，打造一個更好的世界。只要哪裡有需要，台灣永遠會伸出援手，因為台灣絕對是一個最值得信賴與友善的夥伴。她也希望，能與所有相信「健康是普世價值」的國家，在國際衛生上有更密切的實質合作，讓台灣有機會貢獻所學及接軌國際，共同營造更健康的生活環境。

    王婉諭強調，作為全球公民的一員，台灣不會放棄參與國際的機會，更會持續爭取加入全球健康醫療體系的參與。

    時代力量立委王婉諭參加WHA立委視導團，當地時間21日晚間出席僑界宴會，現場備有台灣珍珠奶茶。（王婉諭辦公室提供）

    時代力量立委王婉諭參加WHA立委視導團，當地時間21日晚間出席僑界宴會，現場備有台灣珍珠奶茶。（王婉諭辦公室提供）

    立委王婉諭（左）隨WHA立委視導團遠赴瑞士日內瓦，當地時間21日晚間出席僑界晚宴，與聖文森衛生部長普林斯（St. Clair Jimmy Prince，右）合影。（王婉諭辦公室提供）

    立委王婉諭（左）隨WHA立委視導團遠赴瑞士日內瓦，當地時間21日晚間出席僑界晚宴，與聖文森衛生部長普林斯（St. Clair Jimmy Prince，右）合影。（王婉諭辦公室提供）

    瑞士當地僑界於21日晚間舉辦歡迎晚宴以及外交酒會，中間起往右為衛福部政務次長李麗芬、時代力量立委王婉諭、國民黨立委陳玉珍與李德維。（王婉諭辦公室提供）

    瑞士當地僑界於21日晚間舉辦歡迎晚宴以及外交酒會，中間起往右為衛福部政務次長李麗芬、時代力量立委王婉諭、國民黨立委陳玉珍與李德維。（王婉諭辦公室提供）

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