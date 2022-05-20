朝野立委組團赴瑞士籲各國支持 王婉諭曝最重要任務

時代力量立委王婉諭今針對立委組團前往瑞士WHA一事接受媒體聯訪。（記者楊丞彧攝）

2022/05/20 11:33

〔記者楊丞彧／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）22日將在瑞士日內瓦舉行，本次立委團將在今（20日）晚出發，由民進黨立委林靜儀、時代力量立委王婉諭、國民黨立委陳玉珍和李德維4人組團前往日內瓦，與當地僑界和國際專家學者互動，並拜會相關人士。王婉諭今接受訪問時，除了針對尚未收到邀請函表達抗議外，也強調此行最大目標為強化國際與台灣之間交流，為台灣國際參與拓展更多可能性，也要持續為爭取參與WHA做努力。

王婉諭提到，最近國際上已有許多夥伴相繼為台灣發聲，包括美國、日本、加拿大、歐洲議會等，都以各種形式聲援台灣。而我國13個友邦作為WHO會員，也已經向WHO提案，要求讓台灣以觀察員身分參與WHA。

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王婉諭表示，疫情爆發以來，全球同時面對巨大威脅，但與此同時，也在巨變中看到人性美好的一面，無論是資訊的交流、醫療的互助等，都展現出台灣與世界要一起努力的決心。此外，無論是初期台灣對外的協助，或是後期台灣獲得民主夥伴的資源，都證明台灣參與國際衛生組織的重要性，以及台灣希望致力在國際衛生體系中做出貢獻。

對於我國仍未收到WHA的正式邀請函，王婉諭表達強烈的譴責與抗議，她強調，台灣作為一個主權獨立的國家，我國2300萬公民也都是全球社會一份子，不應被排除在世界醫療衛生體系之外。對於WHO屈服於中國威權之下，將台灣排除在外的選擇，她也表示遺憾與抗議。

王婉諭表示，近幾年台灣向世界展現，我國擁有強韌穩固的民主制度，且無論是科技產業、醫療技術、生物科技，都有充沛的資源與經驗向世界提供貢獻。尤其在疫情之下，更應與國際有許多能相互交流、幫助的地方。

王婉諭透露，這幾天她拜會了許多公衛領域的專家學者，了解到有一群人從1997年來就努力不懈地為台灣爭取與會機會，且透過他們的努力，台灣簽署了非常多的國際醫療合作案。王婉諭表示，作為外交新手的她，感受到這些專家學者為台灣打破世界圍籬的熱忱，她也希望能吸收這些寶貴經驗。

至於此次出訪目標，王婉諭提出三項目標。首先，她希望能接觸台灣在國際衛生體系第一線所做的努力，去理解他們如何在現實困境下，尋找台灣與世界接軌的可能性，回國後提供有效的協助。其次，她長期關注兒少權益，也將拜會國際相關專業人士，關注疫情下的兒少權益，特別是疫情下對兒少的身心壓力與網路焦慮狀況。

而此次出訪最重要的目的，王婉諭強調，就是要強化國際與台灣之間的交流，為台灣國際參與拓展更多可能性，並透過各項活動努力拜會，持續為台灣爭取參與WHA做努力。

王婉諭也希望，在各國逐漸走向與疫情共存的同時，台灣正面臨嚴峻疫情考驗，盼藉此次機會，汲取各國的經驗與對策，度過這次的難關。台灣作為世界民主陣營的一員，會持續堅守自由、人權與民主的的價值，更不會放棄參與國際的機會，希望也藉此次視導團，向世界民主陣營傳遞「台灣是非常重要的夥伴」這樣的重要訊息。在這些國際體系之下，我們不應缺席，更希望努力爭取。

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