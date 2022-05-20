醫師立委親赴瑞士WHA 林靜儀最期待「這件事」

民進黨立委林靜儀。（資料照）

2022/05/20 15:44

〔記者楊丞彧／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）將於本月22日於瑞士日內瓦召開，立法院由跨黨派立委組成的團體將於今（20 日）晚啟程前往日內瓦。民進黨立委林靜儀今指出，雖本次會議規模縮減，仍期待了解全球對於防疫政策的新思考，並藉此機會拜會當地政府團體、向關心台灣的僑胞交流台灣的防疫現況。

本次的WHA立法院視導團，由民進黨立委林靜儀、國民黨立委陳玉珍、李德維、時代力量立委王婉諭組成。林靜儀表示，今年是疫情後WHA恢復「實體會議」的第一年，儘管規模有縮小，立法院今年還是派出例行的立委視導團出訪。由於前陣子確診剛結束隔離期，林靜儀也說，自己是比較臨時被詢問可否代表立院出訪，在隔離結束後決定參與視導團。

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林靜儀指出，疫情後赴WHA，當然希望能了解全球對於防疫的討論、重新面對防疫政策的新思考，雖然這次由於會議規模較小、無法進入議場旁聽，但視導團會藉由即時會議轉播的方式參與。

對於外界關切視導團的交流，林靜儀說，這是疫情之後重要出訪的機會，希望可以拜會當地政府團體、組織並互相交流，除了在WHA會議讓大家知道台灣在世界衛生體系的參與之外，也期待和關心台灣疫情、心繫台灣與全球防疫合作的僑胞朋友們見面、互相關心，並藉此進行國會外交。

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