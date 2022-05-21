挺台參與世衛 已有71國3700政要聲援

外交部。（資料照）

2022/05/21 17:49

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今（21）日表示，第75屆「世界衛生大會」（WHA）開議前夕，全球已有71個友好國家的行政機關、立法部門及跨國議會組織，逾3700名政要、議員及各界國際友人，以多元方式展現對我國參與「世界衛生組織」（WHO）的強勁支持，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

今年我國推動參與WHO及WHA的訴求持續獲得國際各界支持，具有WHO會員國身分的13個友邦已向WHO秘書處完成「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，並要求以「補充項目」（supplementary item）列入本屆WHA全會議程。

請繼續往下閱讀...

此外，理念相近國家高階官員，如加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正、捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）及瑞典外長林德（Ann Linde）等，近來皆公開表達支持台灣參與WHA；「七大工業國集團」（G7）外長聯合公報，也再次明確支持台灣的國際參與。而各國立法部門及跨國議會，更陸續以通過法案、決議、動議或致函WHO等方式力挺台灣。

外交部指出，台灣作為全球負責任的國際夥伴及重要利益攸關者，對於全球抗疫及疫後復甦的貢獻，國際社會有目共睹且高度認同。

外交部強調，國際社會支持台灣參與WHA的力道顯著增長，足證各國日益認知台灣參與WHO的重要性與急迫性，呼籲WHO實踐其憲章與宗旨，並傾聽各方支持台灣參與WHO的訴求，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHO所有會議、活動及機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法