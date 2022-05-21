WHO拒台就是向中國磕頭！ 美國眾議員聯名致函譚德塞

美國共和黨醫師連線15位聯邦眾議院聯名致函WHO秘書長譚德塞。（取自美國聯邦眾議員Buddy Carter推特）

2022/05/21 20:21

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國聯邦眾議院「共和黨醫師連線」（GOP Doctors Caucus）成員20日聯名致函WHO祕書長譚德塞，呼籲將台灣納入世衛體系。聯邦眾議員卡特（Buddy Carter）直批：「世衛持續將台灣排除在外，就是在向拒絕承認台灣為獨立國家的中國共產黨磕頭。」

這封聯名信共獲15位小組成員連署，由卡特領銜。信函一開頭即指出，成員嚴正關切WHO不斷將台灣排除在世衛會議、機制與活動之外，不僅剝奪台灣人民的健康權，更危害全球健康，更損及世衛完整性以及會員國公衛安全。

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議員也直指，WHO的所做所為以及對於中國共產黨的同情，搞得整個世界「天翻地覆」，導致數百萬人死亡，也永遠地影響許多人的生活，這凸顯了在對抗危險且不可預測的流行性傳染疾病上，需要全球團結一致行動。將任何一個地方排除在全球公衛網路之外，都將造成全球衛生與安全的缺口，而WHO排除台灣更是大錯特錯。

議員稱讚台灣在國際公衛、國際援助的成就，並及早通報武漢肺炎的出現，「台灣有意願也有能力幫助全世界」，全球也將因此受益。然而令人失望的是，在中國壓力下，WHO拒絕台灣參與其決策機構WHA。因為中國惡意排擠，使台灣無法以觀察員身分有意義參與WHA，這樣的惡意敵對行為持續已久。

議員直言，WHO不應再受中國支配，也不該在全球公衛體系中造成漏洞，更呼籲譚德塞別再「重蹈覆轍」；疾病不分國界，而過去因WHO忽視台灣，讓全球為此付出慘痛代價。

另外，跨黨派聯邦眾議員蓋斯特（Michael Guest）、穆尼（Alex Mooney）、金映玉以及洛文索（Alan Lowenthal）等人，20日也分別表達對於台灣參與WHA的支持。穆尼指出，台灣是值得美國信賴的夥伴，樂見拜登簽署法案助台灣參與世衛。

洛文索則透露，2009到2019年間，台灣申請參加WHO技術會議共187次，卻遭拒絕了130次。此外，自2016年總統蔡英文上台以來，中國向WHO施壓成功，阻止台灣參加WHA。然而，政治算計不應凌駕於公衛和世衛的價值觀之上。

而我國駐美代表蕭美琴20日也與民主黨籍密西根州聯邦參議員彼德斯（Gary Peters）會晤，彼德斯強調，台美關係密切，他會致力於鞏固這樣的關係並擴大經貿機會。台美之間的友誼對自由開放的印太地區至關重要。彼德斯為「台灣旅行法」的共同提案人之一。

I just sent a letter to World Health Organization Director-General @DrTedros advocating for Taiwan's membership in the organization.



Disease knows no borders - we cannot continue placating the Chinese Communist Party at the risk of public health. pic.twitter.com/uwbaYAWwU1 — Buddy Carter （@RepBuddyCarter） May 20, 2022

美國聯邦參議員彼德斯（左）20日與我國駐美代表蕭美琴（右）會晤。（取自彼德斯推特）

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