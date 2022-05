WHO拒台就是向中國磕頭！ 美國眾議員聯名致函譚德塞

2022/05/21 20:21

〔記者楊丞彧/台北報導〕美國聯邦眾議院「共和黨醫師連線」(GOP Doctors Caucus)成員20日聯名致函WHO祕書長譚德塞,呼籲將台灣納入世衛體系。聯邦眾議員卡特(Buddy Carter)直批:「世衛持續將台灣排除在外,就是在向拒絕承認台灣為獨立國家的中國共產黨磕頭。」

這封聯名信共獲15位小組成員連署,由卡特領銜。信函一開頭即指出,成員嚴正關切WHO不斷將台灣排除在世衛會議、機制與活動之外,不僅剝奪台灣人民的健康權,更危害全球健康,更損及世衛完整性以及會員國公衛安全。

請繼續往下閱讀...

議員也直指,WHO的所做所為以及對於中國共產黨的同情,搞得整個世界「天翻地覆」,導致數百萬人死亡,也永遠地影響許多人的生活,這凸顯了在對抗危險且不可預測的流行性傳染疾病上,需要全球團結一致行動。將任何一個地方排除在全球公衛網路之外,都將造成全球衛生與安全的缺口,而WHO排除台灣更是大錯特錯。

議員稱讚台灣在國際公衛、國際援助的成就,並及早通報武漢肺炎的出現,「台灣有意願也有能力幫助全世界」,全球也將因此受益。然而令人失望的是,在中國壓力下,WHO拒絕台灣參與其決策機構WHA。因為中國惡意排擠,使台灣無法以觀察員身分有意義參與WHA,這樣的惡意敵對行為持續已久。

議員直言,WHO不應再受中國支配,也不該在全球公衛體系中造成漏洞,更呼籲譚德塞別再「重蹈覆轍」;疾病不分國界,而過去因WHO忽視台灣,讓全球為此付出慘痛代價。

另外,跨黨派聯邦眾議員蓋斯特(Michael Guest)、穆尼(Alex Mooney)、金映玉以及洛文索(Alan Lowenthal)等人,20日也分別表達對於台灣參與WHA的支持。穆尼指出,台灣是值得美國信賴的夥伴,樂見拜登簽署法案助台灣參與世衛。

洛文索則透露,2009到2019年間,台灣申請參加WHO技術會議共187次,卻遭拒絕了130次。此外,自2016年總統蔡英文上台以來,中國向WHO施壓成功,阻止台灣參加WHA。然而,政治算計不應凌駕於公衛和世衛的價值觀之上。

而我國駐美代表蕭美琴20日也與民主黨籍密西根州聯邦參議員彼德斯(Gary Peters)會晤,彼德斯強調,台美關係密切,他會致力於鞏固這樣的關係並擴大經貿機會。台美之間的友誼對自由開放的印太地區至關重要。彼德斯為「台灣旅行法」的共同提案人之一。

I just sent a letter to World Health Organization Director-General @DrTedros advocating for Taiwan's membership in the organization.



Disease knows no borders - we cannot continue placating the Chinese Communist Party at the risk of public health. pic.twitter.com/uwbaYAWwU1