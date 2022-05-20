桃園國民黨基層大炸鍋！ 超過20里長嗆退黨「帶槍投靠」

國民黨籍桃園市議員葉明月今天怒轟國民黨主席朱立倫太自大、太自以為是。（記者魏瑾筠翻攝）

2022/05/20 23:02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨中常會突襲提名前行政院長張善政參選下屆桃園市長，桃園市議會議長邱奕勝憤而「退群」，議會國民黨團總召徐其萬昨天也在黨團群組通告「拒絕黨中央要來拜訪」，更傳出超過20個國民黨籍里長揚言退黨，甚至傳出「帶槍投靠（它黨）」。議員葉明月今天怒轟黨主席朱立倫太自大、太自以為是，一點尊重都沒有，讓地方上的民意代表、黨員情何以堪！

葉明月說，大家第一時間接到消息都非常錯愕，她認為，朱立倫要徵召人到桃園選市長，最起碼要尊重地方派系、民意代表，孰料包括議長、30幾個國民黨議員竟然全部都不知道，莫名其妙說要找張善政來選市長，令人措手不及。

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她說，在地立委已經有人願意跳出來承擔、為地方服務，現在又直接徵召，對地方誰都不好。即使有再好的人才要為地方服務，也要與地方做充分溝通，朱立倫真的太自大、太自以為是，一點尊重都沒有，地方反彈聲浪相當大。

葉明月還爆料，第一時間就有20幾個黨籍里長揚言退黨，而且還要「帶槍投靠（它黨）」，搞得一盤散沙天下大亂，相當不滿黨中央完全都沒有溝通、黑箱作業，讓地方上的民意代表、黨員情何以堪。

為表達對黨中央突襲徵召前行政院長張善政競選下屆桃園市長，中常委邱奕勝怒退黨部黨務相關群組，昨天議會市政總質詢也未現身議會，議會人員低調說︰「議長人不太舒服，沒來。」今天輪到他主持議事告假，委由桃園市議員呂淑真主持。邱奕勝親近人士說，「議長外出訪友，這幾天都不會到議會。」

議員徐其萬則是在昨天下午1點35分傳訊到國民黨團群組，「昨天黨中央朱主席突擊桃園臨時宣布徵召前院長張善政參選市長，也沒有與地方溝通協調，真讓我們議員與議長與呂委員、魯委員、萬委員等在地民代難堪，我要求大家，黨中央要來拜訪拒絕X太沒尊重地方」。

沉澱兩天後，徐其萬今天受訪時心情仍不佳，相當不滿黨中央事前都沒有溝通，讓黨籍立委呂玉玲、前台北市議員羅智強已在跑選舉的人「重重一摔」，加上議長邱奕勝也很用心在輔選，對於黨中央的做法相當不能諒解。

徐其萬說，地方沒有說黨中央一定要怎麼做，但黨中央如果有口袋名單應該早說，而不是之前說沒有，現在又突然出現一個人選，雖然黨中央有傳訊希望拜訪，但他已回絕告知「現在不要，大家心情都不是很好，還需要時間沉澱」。此外，他雖然沒有與呂玉玲通上電話，但有和呂玉玲丈夫、桃園市議員陳萬得聯絡，對方心情也是五味雜陳。

桃園市議會國民黨團總召徐其萬昨天在黨團群組通告「拒絕黨中央要來拜訪」。（記者魏瑾筠翻攝）

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