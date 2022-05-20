台灣社團籲將「和統會」列恐怖組織 國安法嚴辦在台分支機構

曾為中共統戰組織「中國和平統一促進會」（和統會）成員的周文偉，16日闖進美國南加州橘郡的日內瓦長老會教堂大開殺戒，釀成1死5傷，震驚美台。（法新社）

2022/05/20 12:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國南加州爾灣台灣基督長老教會15日遭「中國和平統一促進會」成員周文偉持槍攻擊，造成1死5傷。亞太自由婦女協會等共60個台灣社團今日發表聯合聲明，呼籲全球台灣人要求各國政府，將製造仇恨及暴力的「中國和平統一促進會」列為恐怖組織，並要求台灣政府立即清查台灣內部與和統會有關的團體、組織，以「國安法」等嚴格執法，阻止仇恨及暴力在台灣蔓延，確保台灣安全。

聲明指出，震驚全球台灣人社區的加州爾灣長老教會槍擊案，這個令人遺憾造成1死5傷的悲劇，源自中國共產黨一再在台灣內部及全球華人中挑起對台灣人民的仇恨，不僅在台灣內部造成族群對立、鬥爭，更將恐懼及威脅延伸至海外台僑社團，企圖恐嚇全球台灣人，阻止台灣人民追求自由民主。

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根據報載，槍擊案兇嫌周文偉在拉斯維加斯成立「中國和平統一促進會」時擔任理事，所謂的「中國和平統一促進會」則為在北京成立的中國半官方組織，於2020年被美國國務院認定為中共中央統戰部所控制，由中國政協主席汪洋擔任會長。

聲明強調，基於此，呼籲全球台灣人在各所在國，向在地政府強烈要求將中國和平統一促進會列為恐怖組織，以保障全球各地台灣人的安全。面對中共滲透威脅台灣內部，情勢日益嚴峻，呼籲台灣政府盡速清查與統促會相關之在台人士，針對其是否違反國安法第2之1條第1款，不得為境外敵對勢力發起、資助或發展組織，嚴格執法，以維護台灣人民安全。

聲明提及，「我們一起悼念槍擊案中英勇犧牲的鄭達志醫師，更呼籲全球台灣人民，就如同在台灣過去遇到劫難的所有時刻，團結一心，以更大的勇氣及毅力，共同守護台灣人民現在及下一代的自由」。

台灣社團並質疑，日前被檢方以國安法發展組織罪起訴的王炳忠案二審仍判無罪，據報載，一審台北地院法官係以該等並無對國家安全造成「明顯且立即的危險」而判無罪。檢方上訴後，高院仍認定，王炳忠等人雖透過「燎原新聞網」等組織舉辦活動，但未危害國家安全。台灣社團控訴，難道等到像爾灣教會的槍擊血案發生，才是對國家安全有危害嗎？

台灣社團批評，在台灣內部的組織接受中共指揮，在台進行分化、製造仇恨對立，這不是「危害社會安定」，什麼才是？正因為這些組織團體長期在台灣散播反台灣言論，製造群組對立，分化台灣社會，才會出現政治仇恨的槍擊案。台灣政府難道不應正視，台灣司法界難道要繼續縱容？

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