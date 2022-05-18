自由日日shoot》前和統會成員周文偉犯下加州血案 立委：準恐怖行為

美國南加州教會槍擊案兇嫌周文偉被起底，擔任過中共外圍統戰組織「中國和平統一促進會」理事。（路透）

2022/05/18 05:30

〔記者陳鈺馥、呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕美國「台灣基督長老教會」槍擊案釀一死五傷，警方指兇嫌周文偉行兇動機與政治因素有關，且「仇視台灣」。由於周嫌擔任過中共外圍統戰組織「中國和平統一促進會」（和統會）理事，台灣也疑似有和統會分支機構。民進黨立委指出，此案已經是「準恐怖行為」，令人擔心後續會有模仿效應，國內必須正視具中國統戰背景的仇恨言論和組織。

憂後續會有模仿效應

據了解，中國近年透過和統會與海外聯誼會等外圍組織，透過滲透、恐嚇、分化及籠絡友我僑團，企圖孤立並壓縮我國僑社規模。二○一九年，和統會曾於台中市辦遊行，並舉辦論壇。此外，進入和統會官網，也有台灣的和統會被列為「中國的分會」。

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台灣疑有中國和統會分會

針對受中共統戰部控制的「中國和平統一促進會」，與台灣的和統會是否有隸屬關係？陸委會表示，經查，台灣的「和統會」係在民國七十八年間設立之民間團體，目前尚無具體證據顯示是中共在台設立之統戰團體或分會。

陸委會提及，政府已完成「國安五法」與反滲透法等相關修法，檢調機關對可能違法情事均予密切關注、嚴加防範。

曾於美國加州留學的民進黨立委何志偉昨受訪表示，和統會這個組織已經不是激進可以形容，以前只要有台灣人在美辦活動，或僑委會官方代表、台灣的候選人訪美演講，都會有人來鬧場，甚至爆發肢體拉扯。有的人會直接拉扯、言語攻擊、數落台灣人。何指出，此案已經是「準恐怖行為」，令人擔心後續會有模仿效應。

民進黨立委林靜儀表示，境外敵對勢力不只是軍事威脅，還包含政治行動與仇恨思想教育，國內必須正視具中國統戰背景的仇恨言論和組織。

民進黨立委范雲認為，可考慮將和統會列為恐怖組織，並應調查有無針對台灣人的仇恨言論或鼓勵犯罪的行為，台灣目前還欠缺相關法令。

台灣社等本土社團發聲明強調，強力支持美國將和統會列為恐怖組織，也要求執政當局嚴查國內的統促黨等和中國往來關係密切的組織。

黨政人士表示，周文偉赴美多年，外界更應該關注中國利用這類海外統戰組織，對僑界、對當地社會灌輸或策動反民主的影響，這根源問題若無法解決，反民主行徑恐再發生。

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