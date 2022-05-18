加州血案有政治動機 FAPA籲美將和統會列恐怖組織

美國南加州爾灣長老教會發生槍擊案，造成一死五傷慘劇，嫌犯周文偉曾是「拉斯維加斯中國和平統一促進會」的成員。（路透）

2022/05/18 05:30

〔記者李欣芳、呂伊萱、洪美秀、編譯孫宇青／綜合報導〕美國南加州爾灣長老教會發生槍擊案，造成一死五傷慘劇，嫌犯周文偉曾是「拉斯維加斯中國和平統一促進會」的成員。長老教會今天將與台教會舉行記者會，呼籲美國政府詳查行兇動機、嚴懲行兇者，我政府對訴諸暴力的激進統派團體應積極遏止。

嫌犯周文偉是中國和統會成員

位於美國的台灣人公共事務協會（FAPA）也發表聲明，呼籲美國政府將嫌犯所屬組織列為美國境內的恐怖組織。

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美國加州橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）指出，兇嫌周文偉是出於「對中國和台灣之間的政治緊張局勢」感到憤怒不滿而犯案。

僑界指周文偉政治傾向偏激，曾是「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」（和統會）理事，該團體於二○一九年四月成立。網路上還留有周文偉二○一九年出席和統會活動的相關新聞。

民團促政府遏止激進統派團體

FAPA會長簡明子表示，槍手的行徑顯然出於激進政治信仰的仇恨，就意圖殺害、屠殺無辜的台裔美國人，呼籲將這起令人髮指的兇惡罪行，視為出於政治動機的仇恨犯罪起訴，並將他所參與的任何團體列為國內恐怖份子。

台教會與長老教會等團體呼籲我政府，對於動機與行為極其惡質的暴力團體，應拿出積極作為遏止，因為姑息放任將造成台灣社會更大的傷害。

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