加州教會槍擊案》和統會不單純 港作家：周嫌為武統開第一槍

美國加州橘郡15日發生疑似基於政治仇恨的槍擊事件，曾為中共統戰組織和統會成員周文偉，闖進台灣裔人士聚集的日內瓦長老會教堂大開殺戒，釀成1死5傷，震驚美台。（法新社）

2022/05/18 07:20

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國南加州橘郡15日發生疑似基於政治仇恨的槍擊事件，曾為中共統戰組織「中國和平統一促進會」（和統會或統促會）成員周文偉，闖進台灣裔人士聚集的日內瓦長老會教堂大開殺戒，釀成1死5傷，震驚美台。香港知名作家及時事評論員陶傑指出，此事背景並不單純，周嫌是為中國武力統一台灣在美國開了「愛國第一槍」。

據了解，和統會是中國半官方背景的促統組織，由中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋擔任會長，並在海外許多國家設有分會，其宗旨為「聯合海內外各界人士，發展台灣海峽兩岸的民間往來，促進中國的和平統一」。

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2020年美國國務院認定，和統會受中共中央統戰部控制，並非單純的非營利組織，當年10月宣布將和統會列爲「外國使團」，即視同外國政府的代理人，必須向國務院提報所有工作人員的個人資料，同時向國務院登記在美租賃或持有的房產清單，租賃或買賣房產也需要先報准許可。

香港學者沈旭暉在「臉書」撰文直指，「這是非常、非常恐怖的政治仇殺，足以影響和華裔有關的國際秩序。」陶傑也認為，這宗加州「老紅統」槍擊案背景並不簡單，周的「官職」為海外和統會理事，並經常出現華埠「愛國」飲食聚會；在此次行動中，周已事先掌握該教堂的情報，認為該處為親民進黨的台灣基督徒會面地點，並非只是「香港維園阿伯」海外「戰狼」變種般簡單。

陶傑指出，周嫌「為『武力統一台灣』在美國加州開了愛國的第一槍，對美國政府有相當的震懾力，一百萬元現金保釋，若可以豪氣支付，亦可見幕後之金錢實力。」陶傑還說，本案令「台灣人」（Taiwanese）一詞在西方再與「中國人」（Chinese）切割，尤其是台灣移民上教堂，融入基督教主流文化，不信馬克思主義與無神論，令「台灣」一詞在美國增加民間的同情。

香港知名作家及時事評論員陶傑指出，橘郡槍擊案背景並不單純，周文偉是為中國武力統一台灣在美國開了「愛國第一槍」。（取自陶傑臉書）

香港學者沈旭暉直指，橘郡槍擊事件「這是非常、非常恐怖的政治仇殺，足以影響和華裔有關的國際秩序。」（取自沈旭暉臉書）

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