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    控徵召張善政是「跳過機制」呂玉玲被問「脫黨」：決定後報告

    國民黨立委呂玉玲今早出席立法院被問「脫黨」。（記者方賓照攝）

    國民黨立委呂玉玲今早出席立法院被問「脫黨」。（記者方賓照攝）

    2022/05/19 11:17

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨昨突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方譁然，備戰多時的立委呂玉玲今受訪進一步表示，自己是先看到媒體報導才接獲黨主席朱立倫告知徵召張善政，這是刻意隱瞞、跳過機制，令人無法接受；被追問是否脫黨，她僅說：「決定之後跟大家報告。」

    呂玉玲今天在立院受訪表示，她昨天中午先是看到媒體報導國民黨將突襲徵召張善政先生，直到下午近1點，朱立倫才打電話告知她，自己事前完全不知情，沒溝通、沒有尊重，國民黨是大開大闔的政黨，卻刻意隱瞞、跳過機制來提名直轄市長參選人，真的亂無章法，她沒辦法接受。

    呂玉玲指出，昨天有很多支持者到服務處和家裡，大家都對這件事很難接受，他們在地方已經努力這麼久，也整合好了，爭取地方各級人士、宗親、鄉親、婦女會、13區都準備就戰鬥位置，卻沒有被溝通，跳過機制，覺得很遺憾，不能接受。

    呂玉玲表示，中常會後沒有再與朱立倫進一步聯繫，現在還在思考下一步，未來有新的決定，一定會跟大家報告。被追問是否考慮脫黨，呂語帶保留地說，決定之後會跟大家報告。再被追問議長邱奕勝有沒有說什麼？呂回說：「我想議長跟我是一樣的心情吧。」

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