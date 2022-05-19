少子化問題嚴重！ 台灣人口 6年來減少23餘萬人 藍批蔡政府不及格

國民黨中央19日召開「防疫監督平台：馬斯克的人口警示，蔡總統勿成消滅台灣罪人！」記者會，左起桃園市議員朱珍瑤、文傳會副主委何志勇。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/19 11:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「防疫監督平台：馬斯克的人口警示，蔡總統勿成消滅台灣罪人！」記者會，該黨文傳會副主委何志勇指出，蔡英文總統執政6年來，台灣人口已經減少23萬8067餘人，今年出生人口數估計將跌破14萬人，「小朋友都不夠了，以後沒有年輕人，國家沒有未來，現在動不動說要打仗，動不動說要教召，但人在哪邊？」

何志勇痛批，蔡英文是不及格的總統，也很可能是一位消滅台灣的總統！何志勇表示，台灣少子化嚴重，自從蔡英文上任後，台灣已經變成一個讓年輕夫婦悲觀的社會，蔡英文執政6年，台灣人口減少23萬8067餘人，等於是整個新竹市東區人口都蒸發掉，上週特斯拉創辦人馬斯克在推特發文稱，日本連續11年人口負成長，出生率高於死亡率，未來日本將不復存在，台灣的出生率要比日本還低，未來台灣也將不復存在。

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何志勇指出，前總統陳水扁卸任當年，台灣出生人口數為19萬9000人，前總統馬英九卸任時的數目為20萬8000人，今年估將跌破14萬人，因此蔡英文是一個不及格的總統，也很可能是一位消滅台灣的總統。

國民黨副發言人周羿希批評，從防疫政策看，蔡政府沒有當父母們的後盾，從疫苗到藥物、快篩，政府總是慢半拍，沒有超前部署，民眾當然不願意生小孩。

國民黨桃園市議員朱珍瑤則說，衛福部現在是讓大家等死，先前防疫還做得可缺可點，現在是愈來愈糟糕，尤其在兒童醫療照顧方面，這樣的情況下，誰還敢生小孩？她呼籲蔡英文明天的520作秀行程可免，應該好好思考如何解決少子化問題。

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