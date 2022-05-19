民進黨中市黨部22日黨職改選 疫情攀升有黨員希望改期

民進黨中市黨部２２日進行黨職改選，但疫情攀升，黨員希望改期（資料照）

2022/05/19 07:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市黨部將於5月22日進行黨職的改選，將選出市黨部主委、全國黨代表及市黨代表，全台中市分市區、山線、海線以及屯區４個投開票所舉辦，但是，因此時本土疫情攀升，而且可能是高峰，很多黨員覺得害怕，認為此時舉辦投票的時機相當不妥，建議黨部改期，李天生表示，會向黨中央反映。

民進黨中市黨部將於5月22日進行黨職的改選，日前開放登記，登記參選主任委員1名，為現任主委李天生登記，另外，執行委員有19名、評議委員10名、全國黨代表33名、市黨代表95名以及原住民市黨代表1名 。

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此次改選將於5月22日舉行，分別於市區、山線、海線以及屯區４個投開票所舉辦，將選出主委1名、全國黨代表 27名以及市黨代表75名、原住民市黨代表1名，並於6月26日在市黨部選出16名執行委員及9名評議委員，再由評議委員推選出評委召集人。

不過，由於5月22日的投票日，可能正好是疫情高峰時，黨員們都很害怕，紛紛向主委李天生建議是否能改期，李天生表示，因為是全國性的選舉，市黨部無法一個市更改，但他會向黨中央提改期的建議。

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