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    民進黨週日黨務改選 台中議員嘆：選舉及被選舉人都有確診者

    民進黨各縣市黨部週日改選，中市傳出有被選舉人及選舉人都確診的情況，市黨部主委李天生說會強加防疫整備。（記者唐在馨攝）

    民進黨各縣市黨部週日改選，中市傳出有被選舉人及選舉人都確診的情況，市黨部主委李天生說會強加防疫整備。（記者唐在馨攝）

    2022/05/19 07:30

    〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨各縣市黨部主委及黨代表等改選將在本週日（15）日舉行，但疫情嚴峻，讓相關動員增加困難度，有議員私嘆，不是有人確診就是怕「被確診」，這次選舉光台中就有2萬以上的黨員有投票權，當天人員流動，「真的是很危險」。

    對此，市黨部主委李天生表示，已經多次跟中央黨部反映，但中央表示做好防疫工作及流程就好，牽涉到各縣市的黨務及選務，不能延期，當天分別在原台中市區和山線海線及屯區各有一個投票所，人流應有適度分散，也會控管進場投票人數，並勤做消毒，當天選舉內容是主委以及票選全國黨代表、市黨代表等，選舉人數共20769人。

    但據了解，因為疫情嚴峻，台中市到昨天確診人數已飆破6千，一名議員私下透露，事實上不少議員服務處都已傳出有相關支持者確診，確診者要自我居隔，「當天怎出來投票」？甚至還有本身是候選人也確診，連「自己都無法投自己一票」，讓選情充滿變數。

    也有議員表示，這幾天組織在拉票時，也面臨不少困難，因為民進黨不少都是年紀大的老黨員，在拉票時，這些黨員的家人都反對疫情嚴峻時出來投票，有的則是當事人自己都表示不想來投票，有議員直言當天投票率一定很低。

    對此，因為無別的競爭對手登記，目前已確定會連任主委的李天生則說，非常可以體諒大家的心情，但因為各縣市同步，會全力做好防疫整備，也希望到場投票或拉票的各路人馬都做好自我防護。

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