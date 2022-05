病毒無國界！ 美國務卿強力呼籲邀台灣參與世衛

2022/05/18 23:31

〔中央社〕世界衛生大會(WHA)22日登場,美國國務卿布林肯今天發布聲明,強力呼籲邀請台灣以觀察員身分與會。他強調,病毒無國界,台灣是全球公衛界資優生,沒有道理把台灣孤立在外。

第75屆WHA將於22日至28日於瑞士日內瓦召開,台灣截至目前仍未收到邀請函。布林肯(Antony Blinken)今天上午發布聲明表示,美方強力主張世界衛生組織(WHO)以觀察員身分邀請台灣參與WHA。

布林肯指出,世界面臨史無前例衛生威脅,需要更緊密的國際合作。WHA身為WHO決策機構,其年度會議讓各界有機會透過合作,終結COVID-19(2019冠狀病毒疾病)急性感染期,推進全球衛生與衛生安全。

他說,邀請台灣以觀察員身分參與WHA,能體現WHO盼以包容性方式建立國際衛生合作、「全民均健」(Health for All)的承諾。

布林肯表示,台灣是全球衛生界能幹又負責任的成員,過去曾以觀察員身分受邀參與多屆WHA。台灣與其獨特能力與作法,包括重要公衛知識、民主治理、疫情期間展現的韌性、強健經濟等,都能為WHA討論帶來可觀價值。

布林肯強調:「沒有排除(台灣)與會的合理理由,(台灣的參與)能使世界受益。」

在世界持續對抗COVID-19與其他新興衛生威脅之際,布林肯指出,沒有道理把台灣孤立於世界主要公衛論壇之外,恐有損包容性全球公衛合作。

布林肯說,「病毒無國界」,在世上所有人都安全不受公衛威脅前,沒有人是安全的。

布林肯表示,在加入會員不需要國家地位的國際組織,美國會持續支持台灣成為會員;在無法取得會員身分的組織,則鼓勵台灣有意義參與。他重申,這符合美國以台灣關係法、美中三公報、六項保證為準則的「一中政策」。

Unprecedented health threats demand close international cooperation. We strongly advocate for Taiwan to be invited to observe and lend its expertise to solution-seeking discussions at the 75th World Health Assembly. #TaiwanCanHelp