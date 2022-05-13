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    美國務助卿會我駐日內瓦處 重申支持台灣出席世衛

    駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君（左）與美國國務院國際組織局助理國務卿席森（右，Michele Sison）10日會面，席森除重申美國支持台灣參與世衛等國際組織，也指出她已向譚德塞當面重申對台灣出席世衛大會的期待。（圖擷取自「Taiwan in Geneva」臉書）

    駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君（左）與美國國務院國際組織局助理國務卿席森（右，Michele Sison）10日會面，席森除重申美國支持台灣參與世衛等國際組織，也指出她已向譚德塞當面重申對台灣出席世衛大會的期待。（圖擷取自「Taiwan in Geneva」臉書）

    2022/05/13 00:25

    〔中央社〕美國國務院國際組織局助卿席森10日晚間會晤駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君，除重申美國支持台灣參與世衛等國際組織外，也指出她稍早已向譚德塞當面重申對台灣出席世衛大會的期待。

    美國國務院國際組織局助理國務卿席森（Michele Sison）9日至11日代表美國出訪瑞士，會晤各界人士，並和聯合國相關組織洽談美國所關注的各項議題，包括全球公衛、衛生安全、人權、防止性剝削、性騷擾等議題。

    席森於10日晚間與駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君晤敘，兩人就美國如何持續協助台灣參與包括世界衛生組織（WHO）在內的國際組織交換意見。

    席森在會談中強調，美國政府與國會都高度支持台灣參與國際組織，並指出她此行稍早與世界衛生組織祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會晤時，已明確重申美國期待台灣得以觀察員身分出席22日登場的第75屆世界衛生大會（WHA），讓台灣對全球衛生做出更多具體貢獻。

    蘇瑩君則感謝美國長年堅定支持台灣參與WHO，表示台灣將和美國以及其他理念相近國家持續合作，共同因應全球衛生的挑戰。

    席森會後主動在推特上公布與蘇瑩君的合照，寫道：「很高興能與蘇瑩君處長會面，討論我們對台灣有意義地參與世衛的支持。持續加強與台灣的合作將有益全球人類健康與福祉。」並在文後標籤「台灣可以幫忙」（#TaiwanCanHelp）、「讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp）。

    根據美國國務院新聞稿，席森訪問行程除了會晤譚德塞、聯合國減少災害風險辦公室特別代表水鳥真美（Mami Mizutori）外，其中一項就是和中華民國駐日內瓦辦事處見面。

    第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日在日內瓦舉行。世界衛生大會每年開會一次，決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；隨後因中國打壓，台灣自2017年起未能獲邀參與。

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