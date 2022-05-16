WHA即將召開 蔡英文籲：台灣加入為世界建立更強健衛生體系

蔡英文強調，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外。相反的，台灣的加入，一定能為世界建立更強健的衛生體系，來面對未來各項挑戰。（資料照）

2022/05/16 14:25

〔記者蘇永耀／台北報導〕世界衛生大會（WHA）即將召開，台灣仍被排除在外。蔡英文總統今日透過臉書發聲說，不論何時，我們都持續向世界展現，台灣有決心也有能力幫忙，並為國際社會做出重要貢獻。她強調，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外。相反的，台灣的加入，一定能為世界建立更強健的衛生體系，來面對未來各項挑戰。

蔡英文說，這陣子，面對疫情的變化，在大家的團結合作下，台灣進行了各項防疫策略的調整、防疫物資盤整及醫療量能整備。這幾年全球面對疫情挑戰，也更凸顯了，病毒是不分國界，健康防疫也不該有國界。

請繼續往下閱讀...

她強調，世界衛生大會（WHA）即將展開，我要感謝友邦以及全球民主夥伴，這段時間以來，紛紛用行動支持台灣的參與，我們的各代表處以及許多海內外的朋友也積極站出來，讓世界聽到「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」

總統說，在台灣面對疫情挑戰之際，這股力挺浪潮更顯溫暖。自從全球疫情爆發，台灣不僅向國際捐贈口罩、醫療器材以及疫苗等人道救援，也和全球夥伴分享經驗，共同對抗疫情的挑戰。台灣也同樣獲得許多國家的奧援，讓我們撐過防疫的關鍵時刻。

蔡總統並分享外交部製作的影片，表示從影片中我們也看到，台灣醫師杜繼誠在非洲醫療團服務15年，致力改善當地居民的健康；台灣醫療團隊的助產士訓練計畫，更大幅降低當地產婦及新生兒死亡率。不論何時，我們都持續向世界展現，台灣有決心也有能力幫忙，並為國際社會做出重要貢獻。這就是世界衛生組織「Health for All」的具體展現。

總統說，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA之外。相反的，台灣的加入，一定能為世界建立更強健的衛生體系，來面對未來各項挑戰。我們會持續努力，為國際社會貢獻良善力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法