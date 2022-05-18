索馬利蘭國家公開信 籲世衛「專業中立」納台參與

索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）17日代表索馬利蘭共和國發布公開信，表達索馬里蘭共贊同並呼籲世衛（WHO）保持專業和中立立場，邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會（WHA），以及參與WHO所有會議、機制和活動。（取自瑞格薩推特）

2022/05/18 18:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）17日代表索馬利蘭共和國發布公開信，呼籲世衛（WHO）保持專業和中立立場，邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會（WHA），以及參與WHO所有會議、機制和活動。信函強調，在疫後復甦和世界衛生版圖的道路上，台灣是不可或缺且不可替代的夥伴。「世界需要台灣，讓台灣幫忙。」

公開信中表示，台灣是個與索馬里蘭共和國共享價值觀的民主國家，並且是與索馬利蘭有密切醫療合作的夥伴，索馬利蘭見證了台灣的能力和對國際社會的貢獻，這在索馬利蘭更是「現在進行式」。

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公開信指出，自COVID-19疫情大流行爆發以來， 台灣提供了超過80%的醫療物資，不斷協助索馬利蘭抗疫；2022年1月，索馬里蘭接受了15萬劑台灣國產高端疫苗。索馬利蘭認為，台灣是世界衛生版圖不可或缺的一部分，疫情大流行以來，我們所學到的最寶貴的教訓就是，「所有國家都需要共同努力應對挑戰，沒有人可以獨自贏得這場戰鬥。」

公開信更寫明5點台灣應該加入世衛組織的理由，包括台灣連續4年位居全球資料庫網站「Numbeo」醫療保健指數榜首；根據《彭博》今年1月的Covid Resilience排名，台灣在全球排名第8；台灣運用醫學研發實力為全球抗疫作出貢獻；世衛專家組成的「大流行防範和應對獨立小組」報告，還強調了台灣在大 流行初期對全球抗疫工作的貢獻；台灣正積極開發COVID-19抗病毒候選藥物，台灣也生產已獲多國認可的疫苗。

公開信強調，病毒無國界，健康是基本人權。台灣前些年因被政治化而不能參與WHO活動和世衛大會、做出更多貢獻，這是不能接受的。索馬利蘭相信，「武器無法增加人類福祉，但健康可以。」在疫後復甦和世界衛生版圖的道路上，台灣是不可或缺且不可替代的夥伴。「世界需要台灣，讓 台灣幫忙。」

公開信最後總結，索馬里蘭共和國贊同並呼籲WHO保持專業和中立立場，邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會（WHA），以及參與WHO所有會議、機制和活動。

WHA召開在即，近日美歐多國和拉美政界均重申支持台灣參與。外交部今天也表示，在亞西及非洲地區，也有各國國會、醫界團體及區域組織等，陸續以不同形式表達支持台灣參與WHA的訴求。包括友邦史瓦帝尼致函WHO幹事長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求邀請台灣以觀察員身份出席WHA；索馬利蘭公開信方式以表達對我國參與WHA的支持。擁有522萬粉絲的科威特網紅Abdulkareem也在個人IG社群平台轉發貼文聲援台灣參與WHO，該文獲213萬餘觸及率。

外交部表示，感謝亞西及非洲國家媒體高度關注我國WHA推案的訴求、聲援台灣，充分顯示「德不孤，必有鄰」。外交部對國際社會給予台灣的溫暖支持，表達由衷謝意。

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