人權會與亞太人權論壇高階對話 陳菊︰盼促進人權機構交流

國家人權委員會與APF辦理高階對話，主任委員陳菊致詞。（人權會提供）

2022/05/18 18:37

〔記者吳書緯／台北報導〕人權會於16、17日和「亞太地區國家人權機構論壇（APF）」開展高階對話；監察院長、人權會主委陳菊表示，台灣在追求人權的路途上，也需要APF提供相關國家人權機構的運作模式與發展經驗，讓人權會借鏡，也能讓APF及亞太地區的國家人權機構更加了解台灣的人權發展狀況，未來盼進一步促進台灣與亞太地區人權機構的交流合作。

人權會今發布新聞稿指出，16、17日與APF為交流亞太地區國家人權機構之運作及發展經驗，辦理高階對話，邀請來台參加兩公約國際審查的APF特使暨國家人權機構專家Rosslyn Noonan實體與會，會中就「國家人權委員會之目標與優先事項」、「與國家人權體系互動合作」、「與其他利益關係者，如政府、國會、公民團體等合作」等3大面向進行討論。

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陳菊、人權會副主委趙永清以及人權委員鴻義章、王幼玲、田秋堇、高涌誠、范巽綠、紀惠容、葉大華與APF秘書處主任Kieren Fitzpatrick、國際交流與能力評估主任顧問Pip Dargan、前菲律賓國家人權委員會委員Karen S. Gomez-Dumpit，以及韓國國家人權委員會常任委員朴燦運共同參與此次實體混視訊會議，相互對話交流，分享台、紐、澳、菲、韓等國家人權機構經驗。

陳菊表示，台灣在人權發展的路上才剛起步，花了整整20年才設立國家人權委員會。對人權的追求需要衡平理想與現實，折衝社會不同意見。人權會必須扮演理性、中立角色，作為政府與民間的橋樑，同時與民間及政府共同協作。

陳菊說，期望在人權會在強而有力監督政府的同時，也持續與民間團體及社會大眾對話，逐步實踐並落實人權。在追求人權的路途上，也需要APF提供相關國家人權機構的運作模式與發展經驗，讓台灣國家人權委員會借鏡，也能讓APF及亞太地區的國家人權機構更加了解台灣的人權發展狀況。

人權會指出，為期2日會議，與會人員就亞太地區國家人權機構共同關心的重要人權議題，如反歧視、言論自由、死刑存廢、人權教育等交換意見。朴燦運、Gomez-Dumpit、以及Fitzpatrick也希望未來就相關人權議題持續與台灣交流。

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