還有幾間私校像「首府大學」退場？ 教育部︰一個月內提報告

司法及法制、教育及文化委員會18日聯席審查「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例第16條之1條文修正草案」，教育部次長林騰蛟列席備詢。（記者廖振輝攝）

2022/05/18 14:53

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣首府大學校方昨（17日）證實，審視經營處境困難，決定停辦。教育部常務次場林騰蛟今（18日）對此表示，也曾有私校已經按照現行私校法規定進行退場，教育部在這部分都有處理的前例，會審酌師生權益做為最優先考量。至於被問到還有幾間像台灣首府大學的案例？林騰蛟表示，一個月內會提出評估報告。

立法院司法及法制委員會今天與教育及文化委員會進行「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」部分條文修正草案之聯席審查，邀請教育部次長林騰蛟報告並備詢。民進黨立委劉建國、賴品妤，國民黨立委鄭正鈐、陳以信皆針對台灣首府大學宣布停辦提出質詢。

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劉建國提到，台灣首府大學未列專輔學校，突然宣布打算停辦是否有事先掌握？林騰蛟解釋，列為專輔學校主要有3大原因，包括財務有狀況、教學品質有問題以及違反私校法相關辦學規定。而台灣首府大學並未符合以上3項，而可能是考量到因少子女化或學校經營等因素，做出這樣決定。

劉建國表示，像這樣不在專輔範疇內的學校，教育部也應試著去掌握，不然若再有像是台首大這樣的案例陸續出現，會造成擾亂，教育部恐怕也會手忙腳亂，也不希望在潘部長任內「逼逼波波」一間一間倒，這對教育體系會出很大問題。教育部要研討如何事先預警提供輔導，應該才是長久之計，希望對此提出詳細評估，供給委員會參考。林騰蛟則回應，一個月內提出評估報告。

賴品妤質詢時也提到，根據教育部之前提供給她的資料指出，目前大專院校列為專輔學校是6校，預警學校是4校。高中職的部分，參考教育部輔導私立大專院校改善及停辦實施原則規定，評估後專輔學校可能有44校，列為預警可能有56校。

賴品妤強調，接下來一定還有很多未納管的學校會有類似狀況，希望教育部不管是該案、手頭上名單或是不在名單內學校，若真有停招停辦，教育部要積極介入並及早了解，畢竟這會影響學生就學權益，以及教職員工作權。

林騰蛟回應，學校若要朝停辦方向去走，必須遵循一定程序，包括學校要提校務會議報告，並經董事會通過後，再報主管機關核定。研提計畫報到教育部，教育部會召開私校諮詢會，決定是否准予學校這樣的處理。對於學生受教權益以及教職員工作權益之保障，在審核時會列入重點。

鄭正鈐質詢問到，台灣首府大學不是專輔學校，直接宣布停辦，對於這樣的狀況，教育部有何了解？林騰蛟回應，未列為專輔學校的部分，本來就可依照私立學校相關規定進行停辦，通過董事會後報給教育部。鄭正鈐追問，若教育部不同意，是否就不能直接退場？林騰蛟表示，依照相關規定，程序上要報給教育部同意。

而對於教職員以及學生權益，鄭正鈐提到，媒體報導台灣首府大學8月要資遣所有教職員，依年資發給「本薪」3到6個月的資遣費，是否符合規定？林騰蛟指出，在私校退撫條例規定是要發6個月資遣費，但由於台首大不適用退場條例，法律上並沒有明確規定是要給本薪或全薪。若校方報教育部要進行退場處理，教育部會審酌計畫做處理。

鄭正鈐強調，台首大昨天突然丟出一個震撼彈，又不符合私校退場條例，這牽涉所有教職員以及學生權益，希望教育部能嚴格把關。

民進黨立委劉建國今天針對台灣首府大學決定停辦提出質詢。（立委劉建國辦公室提供）

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