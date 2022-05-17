加州槍擊案台僑1死5傷 AIT處長孫曉雅致電吳釗燮哀悼

美國加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）一座基督教長老會教堂15日發生槍擊事件，造成台僑1人死亡、5人受傷。（美聯社）

2022/05/17 12:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）15日發生教會槍擊事件，嫌犯闖入開槍後造成1人死亡、5人受傷，死傷均為台裔。美國警方表示這是政治動機仇恨犯罪。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天致電外交部長吳釗燮，代表美國政府表達高度哀悼；我方也促請美方務必保護我國僑民安全。

AIT處長孫曉雅今天透過臉書表示，她謹代表AIT全體成員向5月15日於加州古納伍茲日內瓦長老會教堂發生的槍擊案受害者及家屬致上最深的悼念。孫曉雅說，相關執法機構正在進行案件調查，我們讚賞會友所展現的英勇行為，也心繫受此悲劇事件牽連的台灣社群，期盼他們能平安度過眼前極為艱難的時刻。

請繼續往下閱讀...

美國南加州爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）於美西時間本（5）月15日下午發生槍擊事件，其中1位死者及5位傷者均為台裔人士。橘郡警方稱，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的華裔周文偉（David Wenwei Chou，音譯），作案動機出自政治動機，疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢。

外交部發言人歐江安今天表示，蔡總統對此案表達高度關心，已指示外交部對本案受害僑民和親屬表達最誠摯慰問和哀悼，並全力提供協助。外交部和駐洛杉磯辦事處密切追蹤案情最新發展，透過各種管道，提供僑民所需協助，也促請美方務必保護我國僑民安全。

此外，歐江安也說，對於此不幸案件，AIT處長孫曉雅今天致電外交部長吳釗燮，代表美國政府表達高度哀悼之意。有關於兇手身分和行兇動機，歐江安則說，美國檢調仍在調查當中。

歐江安強調，外交部譴責任何形式的暴力行為，駐美各辦事處將會與當地僑胞、留學生等旅美國人保持密切聯繫，隨時提供必要聯繫。外交部也提醒國人僑胞隨時注意人身安全，若遭遇困難，可依據所在地撥打緊急連絡電話給辦事處，以獲得必要協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法