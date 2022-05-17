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    加州教會槍擊案》目擊者：英勇鄭醫師擋下3顆子彈 兇手才遭壓制

    加州台裔教槍擊案，在現場的莊澤峰牧師指出，鄭醫師1人擋住3顆子彈，凶手才遭壓制。（法新社）

    加州台裔教槍擊案，在現場的莊澤峰牧師指出，鄭醫師1人擋住3顆子彈，凶手才遭壓制。（法新社）

    2022/05/17 11:40

    〔記者蘇永耀／台北報導〕美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊事件，教會圈也轉貼在現場的莊澤峰牧師的目擊說法，他並籲為這起槍擊案迫切禱告！

    莊澤峰指出，請為發生在美國加州教會的槍擊案代禱。花蓮門諾醫院退休的黃勝雄院長夫婦也是那裡的會友。這是一件隨機犯案，兇手是一個會講華語、台語皮膚黝黑的壯漢。駐堂牧師李輔仁是我們正道神學院的校友，因為去附近教會講道不在，由原來創立該教會的張宣信老牧師代理講道。這是他們為歡迎張老牧師，疫情後第一次吃便當聚餐，有些過去的會友也回來，所以有200人出席。

    莊澤峰指出，禮拜結束後，大家在聯誼廳聚完餐，開始陸續離開，看到槍手身穿藍色警衛服，戴著帽子，在鎖一個一個的出入口，鎖不了就用釘的。看到槍手把最後一個出口鎖上，沒想到槍手鎖完後，就拔出槍開始射！大家都愣住了，事情發生太突然！

    莊澤峰說，第一位死亡的鄭醫生，不是在這裡聚會，他的父親半年前才過世，是特別陪媽媽來禮拜的。他為了阻止槍手，擋了三槍，當場死亡，他的兒子也撲上去！當兇手在換彈夾的空檔，講道的張老牧師，迅速拿起椅子砸兇手，幾位弟兄蜂擁而上，將他壓制在地，師母趕緊找繩綁他的腳。會友很快報警，警察趕到逮捕收押了兇手。

    擔任牧師之前曾於台灣警界服務的莊澤峰表示，這兇手帶了兩把槍，一把刀，又一一鎖門，令人心寒！若不是英勇的鄭醫師擋下三顆子彈、張老牧師迅速出手、弟兄們奮力壓制的話，等兇手換完彈匣，不知還要多少人遭到不幸。其他五人受傷送醫，傷得不輕，大家受到不小驚嚇。請大家迫切為他們代禱，求神憐憫教會，在末世動亂中，讓我們更多儆醒。

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