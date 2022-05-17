國民黨新北第4選區議員初選 韓國瑜、侯友宜人馬出線

國民黨新北市黨部公布第4選區（三重、蘆洲）提名初選結果，左起吳訓孝、主委黃志雄、林鼎超、蔡政呈。（國民黨新北市黨部提供）

2022/05/17 11:05

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市議員選舉第4選區（三重、蘆洲）提名初選，除了現任議員黃桂蘭、王威元之外，3名新人爭取另2席出線機會，新北市黨部今（17）天早上公布初選民調結果，林鼎超74.084%、吳訓孝55.150%、蔡政呈53.154%，兩席新人由林鼎超、吳訓孝出線。

林鼎超曾是韓國瑜擔任高雄市長時的青年局局長，吳訓孝是新北市政府前市長室秘書，兩人在初選最後階段競爭激烈，吳訓孝打出王牌「侯友宜市長唯一支持」、「侯友宜市長ㄟ秘書」應戰。蔡政呈是現任市議員蔡明堂的兒子。

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在原始民調平均支持率上，林鼎超獲得41.158%、吳訓孝為27.575%、蔡政呈為31.267%；在計算加權後，林鼎超與吳訓孝同為新人，吳訓孝未滿35歲，林鼎超可加權80%、吳訓孝加權100%，蔡政呈因為是政二代，只有35歲以下的加權70%。

在加權計算後，林鼎超74.084%、吳訓孝55.150%、蔡政呈53.154%，市黨部指出，民調結果經在場出席人員確認無誤；第4選區將提名4席，除2位現任市議員黃桂蘭、王威元，另兩席經民調結果由林鼎超、吳訓孝出線，民調結果將報送提名審查暨評鑑小組通過薦請提名名單後，報送中央黨部。

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