民進黨新北議員初選 湧言會、正國會新人全壘打

正國會三名新人陳乃瑜（左二起）、山田摩衣、卓冠廷，由「學長」李坤城帶領進行登記造勢，競選過程跨區互挺，三人都順利通過初選。 （記者何玉華攝）

2022/05/06 22:44

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市議員提名初選作業落幕，新人出線派系著力甚深，湧言會、正國會打團體戰造勢，新人全壘打，蘇、新、英系各有2新人過關。

正國會在第9選區（新店、坪林、石碇、深坑、烏來）婦女保障名額討論落敗後，改推女將陳乃瑜對陣英系黃琳，以些微差距勝出。還有第5選區（板橋）山田摩衣、第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）卓冠廷三人，在「學長」李坤城帶領下聯合登記造勢，競選過程資源共享，最後卓冠廷以高聲量民調奪冠，山田摩衣也領先現任、新潮流系的戴瑋姍稱冠女力。

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湧言會在何博文領軍、「學長」張志豪協助下，新人李宇翔在第2選區（五股、泰山、林口）民調居冠，對現任、正國會的賴秋媚造成不小壓力；第5選區（板橋）黃淑君最後階段不斷告急守住席次，第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）曾進益也順利出線。

第3選區（新莊）兩名新人林秉宥、翁震州分屬新潮流與蘇系，第4選區（三重、蘆洲）新人顏蔚慈屬新系、捲土重來的邱婷蔚為蘇系；英系有第6選區（中和）的張嘉玲，第5選區（板橋）的石一佑在最後階段獲得英系奧援。

湧言會打團體戰，現任議員張志豪（左二）陪同黃淑君（左起）、曾進益、李宇翔登記參選，四人初選都過關。（記者何玉華攝）

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