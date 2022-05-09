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    稱民進黨新北市議員初選被抹黑 賴秋媚退出「正國會」自清

    新北議員賴秋媚發聲明退出正國會派系運作。（記者林欣漢翻攝）

    新北議員賴秋媚發聲明退出正國會派系運作。（記者林欣漢翻攝）

    2022/05/09 20:05

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市議員賴秋媚今天（9日）晚上發聲明，強調日前的初選民調被抹黑，她將退出「正國會」派系運作表達清白。

    賴秋媚表示，有媒體報導她初選民調偏低，質疑有暗助「湧言會」參選人李宇翔打敗另一參選人「蘇系」黃韋鈞，她得知後「深感痛心」，強調這不是她「做人的格調」，並宣布退出「正國會」，以自清未曾「暗助」李宇翔打敗黃韋鈞。

    賴秋媚說，民調結果顯示，李宇翔民調偏高，她也很納悶，因為現在黨內制度中提名有一席婦女保障名額，因此，她在初選期間未積極運作，也知道動員「必然會吵到大家又浪費社會資源」，並非如某些媒體所稱「暗助那位新人，民調才偏低」。

    賴秋媚表示，她身為民代，參與政治是為「爭取地方建設，服務選民（顧台灣）」為宗旨，至於派系議題很少參與，今天特為此事聲明退出派系，讓支持者了解整個初選事情的真相。

    賴秋媚提到，民進黨新北市五股、泰山與林口選區黨內初選，現任議員勤跑基層固票，仍比不上有各方大咖的加持與推薦的新人，加上新人具有媒體宣傳效果加持，這樣的初選結果已是她盡最大努力的成績，希望選民能夠加倍支持與肯定。

    賴秋媚強調，作為現任議員現階段最主要的工作是協助民眾做好防疫準備，對於各項不實的媒體報導指控與揣測派系暗盤、鬥爭，她將退出派系運作，強化服務鄉親能量，希望媒體能瞭解，勿作過多聯想與錯誤分析。

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