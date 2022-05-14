高層屬意選桃園市長？徐國勇否認：未獲徵詢

媒體人吳子嘉爆料說，聽聞來自高層的消息，傳出民進黨可能徵召內政部長徐國勇出來參選，徐國勇則說，並未接獲徵詢。（資料照）

2022/05/14 16:27

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於蔡政府正忙於防疫等因素考量，民進黨延緩北北桃三都市長人選布局。媒體人吳子嘉昨在網路直播節目中表示，聽聞來自高層的消息，傳出可能徵召內政部長徐國勇出來參選。對此，徐國勇今天下午否認此事，他說，目前為止民進黨包括高層在內，並沒有向他徵詢參選桃園市長一事。

至於未來若獲黨內勸進，包括黨主席蔡英文勸他參選，屆時是否有意願選桃園市長，徐國勇說，這假設性問題，不必回答。

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藍綠備戰年底縣市長選戰，桃園市長之爭雙方陣營仍未明朗，民進黨包括新竹市長林智堅、在地立委鄭運鵬、前立委鄭寶清、彭紹瑾等人，都被視為潛在人選。

吳子嘉昨天在「董事長開講」網路直播節目中表示，聽聞來自高層的消息，傳出可能徵召內政部長徐國勇出來參選。吳子嘉說其實徐國勇不太願意出來選，徵召決定權則在蔡英文總統手上，對於民進黨的桃園市長人選，現任市長鄭文燦應會全聽蔡總統的，否則桃園市一旦選輸，蔡總統的兼任黨主席位置恐會不保，也會影響鄭文燦的政治前途。

吳子嘉也說，衛福部長陳時中這個月的民調會很爛，可能會崩盤；換言之，陳時中的參選計畫「已經掛了」，因為陳時中能被罵的事情太多了，原本陳若不能選台北市長，還可以選桃園市長，現在疫情爆發後，既不可能選台北市長，桃園市長也沒份了。

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