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    人權會與兩公約國家報告國際審查委員座談 陳菊：將努力監督

    國家人權委員會陳菊主任委員5月13日為「國家人權委員會與兩公約第三次國家報告國際審查委員交流座談」致詞。（人權會提供）

    國家人權委員會陳菊主任委員5月13日為「國家人權委員會與兩公約第三次國家報告國際審查委員交流座談」致詞。（人權會提供）

    2022/05/13 19:58

    〔記者吳書緯／台北報導〕人權會13日舉辦首次「國家人權委員會與兩公約第三次國家報告國際審查委員交流座談」，希望汲取國際審查委員對人權會的功能與運作之建言，及聆聽如何監督政府改善結論性意見的經驗分享；監察院長、人權會主委陳菊表示，將努力監督並與行政部門協作，提升台灣人權，接軌國際標準。

    人權會今透過新聞稿指出，人權會與兩公約第三次國家報告國際審查委員座談，陳菊致詞表示，這是人權會成立以來，首度與兩公約第三次國家報告國際審查委員見面，萬分感謝國際審查委員克服萬難抵台，與人權會展開非常有意義且深度的對話，給予人權工作上寶貴的建議，期許人權會在保障及促進人權的目標下，落實國際人權公約，朝向符合巴黎原則的國家人權機構努力。

    陳菊說，雖然目前台灣不是聯合國會員國，而無法依照公約規定將公約簽署書或批准書存放於聯合國，但人權是全世界的普世價值，台灣仍努力將重要國際人權公約內國法化，人權會也在2020年針對政府提出的兩公約第三次國家報告所涉及議題，出具相對應的獨立評估意見。

    公政公約第三次國家報告國際審查委員會諾瓦克（Manfred Nowak）主席表示，期許人權會多元且完全獨立，以落實監督在兩公約及本次審查委員會所提出建議下的義務，例如對於禁止酷刑、保護移工、難民及避免強迫失蹤等國際公約，期待人權會能協助政府推動，礙於現實的因素，可能不是以會員國身分簽署，建議以單方面接受公約管轄形式來推動，可使台灣更接近聯合國及國際人權保障。

    經社文公約第三次國家報告國際審查委員會瑞德爾（Eibe Riedel）主席指出，對於人權會所發布的獨立評估意見，他閱讀地非常開心，認為獨立評估意見所提及的內容，可說是仗義直言，期待人權會採取更主動積極的態度，進行監督相關權責機關，朝向全面落實國際人權法邁進。

    兩公約第三次國家報告，國際審查委員會主席諾瓦克（Manfred Nowak）與國家人權委員會意見交流，（人權會提供）

    兩公約第三次國家報告，國際審查委員會主席諾瓦克（Manfred Nowak）與國家人權委員會意見交流，（人權會提供）

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