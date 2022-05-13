挺台加入世衛遊行521瑞士登場 台美民間視訊串連

世界衛生大會將登場，台僑將在瑞士舉辦遊行表達台灣加入世界衛生組織的訴求，台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷表示，協進會將視訊串連聲援。（資料照）

2022/05/13 12:07

〔記者李欣芳／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）本月22日至28日將在瑞士日內瓦舉行，遠在瑞士的台僑與留學生聯合歐洲各國等僑界為表達台灣加入世界衛生組織（WHO）的訴求，將舉辦遊行，將視訊串連聲援的台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷今天上午表示，台僑在瑞士的遊行當地時間21日上午9時將在鄰近WHA開會地點的歐洲聯合國總部的三角椅廣場舉行，台灣聯合國協進會、台灣教會醫療院所協會與北美台灣人醫師協會等台美團體都將視訊聲援。

面對WHA開會在即，台灣至今仍未獲邀。近年來台灣參與WHA在中國的杯葛之下，無法順利與會，中國國台辦日前還宣稱台灣是中國的一部分，不是國家，無權參加WHO。

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曾琮愷上午接受本報訪問表示，前兩年受到武漢肺炎疫情影響，WHA改開視訊會議，今年WHA恢復實體會議，在瑞士的台僑與留學生正積極規畫日內瓦時間21日上午的這場遊行，盼在國際間喚起重視台灣加入世衛的訴求。根據規畫，21日上午9時將在歐洲聯合國總部的三角椅廣場集結舉辦遊行，也將走到附近的日內瓦湖畔發傳單給參與WHA的各國官員與民眾，以爭取支持。

曾琮愷說，這場遊行將邀請電音三太子加入遊行行列，以吸引民眾目光。 目前瑞士台僑等團體正積極動員，聯合歐盟的德國、法國、比利時、荷蘭等國的台僑與留學生共同參與遊行。

曾琮愷表示，他們台灣聯合國協進會幾位幹部，屆時也會在台灣以視訊方式與瑞士的遊行共同串連，希望展現台灣團結的力量，表達台灣要加入WHO的強烈籲求，據他所知，國內的台灣教會醫療院所協會，以及在美國的北美台灣人醫師協會等團體都將視訊聲援。

曾琮愷強調，挺台灣加入WHO，台灣民間的聲音也很重要，台灣聯合國協進會曾連續17年到日內瓦表達訴求，過去兩年因受到疫情影響無法組團前往，希望明年可前往日內瓦表達台灣人的心聲。

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