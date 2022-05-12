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    監院副院長人事案擬24日投票 李鴻鈞16日拜會游錫堃

    立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

    2022/05/12 19:20

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對監察院副院長李鴻鈞人事同意權案，立法院民進黨團總召柯建銘今（12）日表示，總統府秘書長李大維16日會帶李鴻鈞赴立院拜會院長游錫堃及3個在野黨團，民進黨團部分則留待20日黨團大會。至於黨內委員似有不同意見，柯建銘說，會再溝通，人事案預計18日舉行全院委員會審查，24日投票。

    柯建銘表示，李鴻鈞人事同意權案明（13）日將排入院會報告事項，議程確定後我們會提案於18日全院委員會進行審查，24日進行投票。對於黨內委員似有不同聲音，柯建銘說，人選畢竟是總統決定的，勢必是經過仔細思考，希望黨團成員能夠支持，到目前為止國民黨的態度是樂觀其成，至於內部則在溝通處理。

    柯建銘也提及，明日重點在於下午的朝野協商，將討論促進轉型正義條例落日及相關配套修法，以及威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例。協商完畢後預計於17日處理，若各黨團無法達成共識，就於院會進行表決。他說，促轉會將於月底落日，該案處理完後還須送總統公告，時程安排就是這時要處理。

    另，有關今年度國營事業預算案，柯建銘指出，各黨團提案到13日，下週相關單位拜訪各黨團溝通，預計於20日後協商國營事業預算案。

    此外，為保護台灣高科技產業「護國神山群」的「經濟間諜罪」修法，包括國家安全法、兩岸人民關係條例，柯建銘也重申其重要性，規劃於20日院會處理。

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