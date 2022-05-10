李鴻鈞不反對廢監院 認為國會改革才是重點

蔡英文總統決提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察院第6屆監察委員並為副院長，對於監察院存廢問題，李鴻鈞今表示，不反對廢除監察院，問題是監院的調查權跟彈劾權轉移，若轉移到立法院會造成立院權力過大，國會是否完整改革就很重要。（資料照）

2022/05/10 16:08

〔記者林良昇／台北報導〕蔡英文總統決提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察院第6屆監察委員並為副院長，對於監察院存廢問題，李鴻鈞今表示，不反對廢除監察院，問題是監院的調查權跟彈劾權轉移，若轉移到立法院，會造成立院權力過大，國會是否完整改革就很重要。

李鴻鈞今接受廣播節目專訪時表示，總統府方面在去年就透過很多人詢問他是否願意承擔監察院副院長的責任，他很冷靜思考超過半年，認為他閒置2年也夠了，不如把他的公共工程專長奉獻給國家社會，該付出的時候也該付出。

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李鴻鈞說，親民黨主席宋楚瑜有給他很大的勉勵和提點，強調監察院是獨立行使職權的機關，不能有政黨包袱，任何政黨約束和人情世故都必須切得一乾二淨。

李鴻鈞指出，宋楚瑜與其是說擔心他，不如說是勉勵他，也提醒他能低調就盡量低調，是要到監察院好好做事，讓社會大眾看到蔡總統提名他、立委支持他，讓社會大眾覺得他做對的事才是重點。

李鴻鈞也表示，未來他若擔任監察院副院長，對於與公共工程相關的案件會幫忙甚至去調查，當副院長不會只是名譽職，會親自跳下去調查。

對於其在國民黨、親民黨間的身分轉換，遭民進黨立委質疑黨籍變來變去，李鴻鈞解釋，2007年是因為「國親合」，宋楚瑜把親民黨立委全都送給國民黨，所以從2008年開始，他的黨籍變成國民黨，到了2015年，宋楚瑜決定參選總統，也詢問他的支持，他才回到親民黨。

李鴻鈞說，他踏入政壇從政就是宋楚瑜找的，他對政黨政治沒有看很重，比較講得是情義，當時他如果留在國民黨，對自己的個人政治生涯是最正向的，但最後還是回到宋身邊繼續幫忙，這就是他做人的基本原則，民進黨立委可能不了解當年的情況，有機會願意向立委說明。

針對監察院存廢問題，李鴻鈞表示，中華民國五權分立，監察院最重要的功能是調查權跟彈劾權，監院是否廢除也討論很久，「要廢掉監察院我也不反對」，問題是調查權和彈劾權要轉移去哪才是重點，若轉移到立法院，立院權力會過大。

李鴻鈞指出，他當年在討論立委席次減半時就呼籲，席次減半很有風險，立委不是數量問題，是質量的問題，有優秀的立委才是重點，不是立委席次減半立院就會變好，如果國會改革完整，取得民眾信任，將監院功能移轉到立院才沒有問題。

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