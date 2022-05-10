「阿港伯」長孫辭南投縣府祕書 全心投入議員選舉

「阿港伯」林洋港的長孫林儒暘，宣布辭南投縣府祕書工作，全心投入議員選舉。（林儒暘提供）

2022/05/10 16:16

〔記者張協昇／南投報導〕前司法院長林洋港的長孫林儒暘，宣布參選南投縣議員後，曾在南投戲院包場港人爭取民主、自由的紀錄片「時代革命」供民眾觀賞，引發關注，林儒暘10日並宣布辭去南投縣府祕書工作，當一個「全職的參選人」，表達全心投入選舉的決心，盼藉此多接近選民，獲得選民認同與支持。

年底九合一選舉，南投縣議員舉第一選區（南投市、名間鄉）應選10席，卻已有多達2、30人表態參選，呈現參選爆炸局面，其中最受矚目的莫過於人稱「阿港伯」的前司法院長、前台灣省主席林洋港的長孫林儒暘。

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現年35歲、取得台大政治學系碩士的林儒暘，不僅是因「林洋港的傳承」而特別受到關注，港人爭取民主、自由的紀錄片「時代革命」，日前在南投戲院上映時，在縣內綠營人士掀起包場風潮時，身為國民黨員的林儒暘也包場供民眾觀賞。

林儒暘在分享自己的觀賞心得時強調「民主自由是普世價值，港人卻要為了爭民主上街頭、被打、被逮捕，港人不退縮、前仆後繼的精神，給台灣人民很大的省思，民主自由不是理所當然、與生俱來的，大家應珍惜台灣當下的民主社會」。 林儒暘此舉被喻為走出了藍營新世代參政人士的不同格局。

林儒暘表示，他和阿公「阿港伯」一起生活20多年、在成長過程中、阿公的言行一直深切影響著他，尢其這幾年在參與縣政及拜訪民眾過程中，發現許多縣內建設都是當年阿公在擔任南投縣長及省府建設廳長任內規畫興建的，阿公對南投的熱愛與使命，也喚起了他想效法阿公精神，盼藉由從政投入自己的鄉土，為更多鄉親服務，讓南投能走出更寬廣的道路，成為更適合長輩含飴弄孫、年輕人願意返鄉生活的好所在，希望能獲得鄉親的支持與認同。

林儒暘在南投戲院包場紀錄片「時代革命」，並分享自己的觀賞心得。（資料照）

南投縣議員參選人林儒暘，是前司法院長林洋港（見圖）的長孫。（林儒暘提供）

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