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    爭取國民黨提名選竹北市長 林為洲推仿IG格式宣傳

    國民黨立委林為洲為了爭取獲該黨提名參選竹北市長，今天手持仿個人IG格式的競選小物，想要引起竹北市民的注意與回應。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委林為洲為了爭取獲該黨提名參選竹北市長，今天手持仿個人IG格式的競選小物，想要引起竹北市民的注意與回應。（記者黃美珠攝）

    2022/05/10 14:47

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨立委林為洲決定投入新竹縣下屆的竹北市長選戰，今天以「竹北市在幹嘛？」為題，替本月18日起連3天的該黨黨內初選民調造勢。他繼以「仿PTT發文」格式的「問卦」競選看板上架之後，今天也推出仿個人IG格式、下標9個hashtag的競選小物，表達他對竹北市城市發展的關注面向，號召市民們透過他的IG視窗跟他互動，他想以此展開跟市民們的對話，傾聽鄉親們的心聲，爭取國民黨提名選市長。

    林為洲說，他從政25年，1998年首次在竹北參選新竹縣議員，當時全市的人口只有7萬人左右，現在已經是21萬人！人多了以後，房子不僅跟著多了起來，房價更成了天價！暴增的公共設施像是馬路、公園等都需要有很好且有效率的管理，否則就會是災難。

    他以「竹北市在幹嘛？」先做出仿PTT發文問卦的競選廣告，爭取校園網路鄉民們的注意，今天再透過仿個人IG格式的競選小物，下面貼了「#政府還在撥接」、「＃人行道怎麼走」、「＃只有爛路」、「＃公園沒有廁所」、「＃進步只是喊話」、「＃買什麼都很貴」、「＃竹北沒文化」、「＃科技城不數位化」、以及「＃誰負責」9個hashtag來爭取鄉親關注。

    他直言，前述造勢是因應即將展開的黨內初選民調，希望能成為黨內唯一的被支持者，並順勢啟動跟竹北市民的對話，希望能更多管道聆聽到年輕竹北的聲音。

    國民黨立委林為洲繼推出「仿PTT發文格式」的競選看板以後，今天又推出仿個人IG格式的競選小物。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委林為洲繼推出「仿PTT發文格式」的競選看板以後，今天又推出仿個人IG格式的競選小物。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委林為洲為了爭取獲該黨提名參選竹北市長，今天手持用仿個人IG格式（如圖前）的競選小物，想要引起竹北市民的注意與回應。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委林為洲為了爭取獲該黨提名參選竹北市長，今天手持用仿個人IG格式（如圖前）的競選小物，想要引起竹北市民的注意與回應。（記者黃美珠攝）

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