柯文哲自刪防疫預算怪罪議員 許淑華列公文打臉：別用說謊當遮羞布

台北市議員許淑華出示公文打臉台北市長柯文哲，證明是北市府來函自請要求刪除28億元預算。（台北市議員許淑華提供）

2022/05/09 11:59

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲日前為自刪28億防疫預算於議場內坦言「我錯了」，昨又怪罪是部分議員堅持刪除、還稱錯信中央；北市議員許淑華出示公文打臉柯，稱市府公文來函請求議員刪除金額但保留科目，此也是當議員以來第一次遇到市府自請「砍光預算」，但顧慮疫情變化仍建議通過28億供市府自由調度，未料柯又扯被議員刪預算，喊話「請柯市長先自重」，嗆柯勿「別用說謊或轉移焦點來當遮羞布。」

柯文哲昨為28億防疫預算與北市議員游淑慧隔空交火，對此，許淑華為游淑慧大抱不平，認為依照法規善盡議員職責且支持北市府處理疫情，卻被柯文哲如此消費。

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許淑華出示當時市府公文打臉柯文哲，內容清楚表示，市府原編列預算要購買疫苗，卻是先編列後才發現無法執行，來函跟議員溝通「刪除金額但保留科目」，此也是當議員來首次遇到市府自行要求「砍光預算」，但考量疫情變化，當時仍建議28億讓市府未來可以自由調度，此均有錄音黨存證。

許淑華說，此筆以「採購疫苗」為名目的預算科目會受許多議員質疑，但北市府不知出於何種政治考量，堅持要把疫苗跟其他防疫需求如購買快篩劑混為一談，所以引起大部分議員反對，柯文哲到現場都表示尊重議會，事後卻又怪議員刪除預算，不知是何居心。

許淑華指出，監督市府預算是議員職責，但真正讓府會互動出狀況為柯文哲，「事實勝於造謠」，自己須為民進黨團、游淑慧等議員同僚說句話，審查預算現場還有跨黨派議員阮昭雄、李傅中武、陳建銘等人在場，清楚來龍去脈，喊話「請柯市長先自重，大家才會尊重你。」

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