北市曾刪掉28億防疫用品預算 柯文哲：我錯了

議員游淑慧表示，北市府去年編列「新冠肺炎疫苗及相關防治用品」預算，後來北市卻要求議員刪掉。柯馬上表示「我錯了」。（圖擷自北市議會直播）

2022/04/27 18:58

〔記者蔡思培／台北報導〕國內疫情持續升溫，快篩劑需求也增加。台北市議員游淑慧今表示，台北市政府去年原本編列28億元疫苗及相關防治用品預算，最後卻遭刪除，現在快篩劑卻不夠用，讓她直批北市是「殭屍防疫」。台北市長柯文哲聽到表示「我錯了」，當時幕僚告訴他防疫物資中央會買，他才說好。

台北市長柯文哲今下午赴台北市議會進行追加減預算報告及備詢，議員游淑慧表示，北市府去年編列「新冠肺炎疫苗及相關防治用品」預算，後來北市卻要求議會刪掉。柯聽到馬上表示「我錯了」。

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游淑慧說，衛生局長黃世傑今年1月還曾找她，當時她認為預算還有提及相關防治用品，為何要刪除，今年勢必還有一波疫情，為何不保留預算買快篩，可以先買下需要的快篩劑，但市府卻要求將預算刪到1000塊。

游淑慧質疑，當時市府刪預算理由是認為今年不會有疫情？她也質問柯文哲「你錯在哪裡？」、「殭屍防疫」。柯文哲則說，當時幕僚說防疫物資中央會買。但游淑慧批評，去年疫苗就等不到說人家大小眼，快篩國內就有，給你錢又不買，不買就說等中央給，中央給北市卻又說給不夠，「神也是你、鬼也是你」，質疑北市防疫非常短視。

她也說，今年1月她還曾發質詢呼籲北市買快篩放在基層醫療院所提供有症狀者先篩再看病。柯文哲坦言當時沒想到，而且要買多少也很難決定。

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