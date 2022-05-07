籌備安倍晉三之友會 賴清德：台日一代傳接一代關係更密切

賴清德副總統今日以視訊方式接見「日本自民黨青年局長小倉將信眾議員訪團」，感謝日本政府捐贈台灣400多萬劑疫苗，協助度過疫情重大難關；並感謝日方用具體行動支持前來臺灣，表達對兩岸和平穩定發展的決心。（資料照）

2022/05/07 15:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德副總統今日以視訊方式接見「日本自民黨青年局長小倉將信眾議員訪團」，感謝日本政府捐贈台灣400多萬劑疫苗，協助度過疫情重大難關；並感謝日方用具體行動支持前來臺灣，表達對兩岸和平穩定發展的決心。副總統也期盼未來台日兩國友情能夠更加密切。

賴清德說，他與小倉局長是老朋友。小倉局長曾在2016、2018年前來總統府訪問，而他曾在2019年應岸信夫先生的邀請赴訪日本國會，當時也有機會與小倉局長見面，相互交流許多台日相關議題。

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賴副總統談到，近來日本岸田文雄首相展開國際訪問，岸田首相也公開向國際社會表示，日本絕對不允許中國用武力改變臺海的現狀，表達堅定支持兩岸和平發展的決心。此外，小倉局長這次率領自民黨成員來到臺灣，公開向台灣社會表示，願意支持台灣加入CPTPP，對於台灣民心、士氣的穩定，都有很大的幫助，副總統也再次表達感謝。

他說，台日兩國友情、淵源非常深厚，在日本有李登輝前總統之友會，現在台灣也正籌備安倍晉三前首相之友會，由前國家安全會議秘書長、前外交部長陳唐山擔任第一任會長；而小倉局長此次帶領訪團不畏疫情來台訪問，都證明台日歷史淵源深厚，經由一代傳接一代，希望未來關係能夠更加密切。

青年局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員表示，賴副總統曾赴訪日本，在日本擁有豐沛的人脈，且對日本事務非常關心；他在副總統擔任台南市長任內，曾訪問過台南，留下珍貴的回憶。此次前來，因為疫情關係，無法親自與副總統見面，深感遺憾，也期待在疫情和緩之後，能再度訪問台灣，相信屆時一定能與副總統會面。

小倉眾議員說，剛剛副總統提到關於台灣參與 CPTPP 的問題，他此行也多次公開表示，青年局一定會支持臺灣加入 CPTPP，他身為局長，定將盡力協助台灣。事實上，不只是台灣，日本也希望能與美國等更多民主國家合作，共同來推動這項事宜。

小倉眾議員提到，他此行與許多台灣人士就各方面議題，包括能源安全、數位發展等充分交換意見，對他而言，這次台灣的訪問是非常有意義且豐碩的旅程，也期盼未來臺灣與日本在安全與經濟等各方面，都能進行更深入的合作。

小倉眾議員認為，台灣跟日本民間交流的力量非常強大。自民黨青年局與許多日本青年機構都有交流，也會一起合作推動相關事務，未來他希望能結合日本青年組織與青年夥伴的力量，一同來推動台日關係。

小倉並眾議員表示，期盼未來台灣的精英人才，包括在數位、經濟、安全保障等各領域的專家能赴訪日本，進行雙邊交流，共同增進台日各項關係。

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