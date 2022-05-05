接見自民黨青年局訪團 賴清德：台日密切合作 對國際做更多貢獻

賴清德副總統今日上午接見日本自民黨青年局眾議員訪團。（總統府提供）

2022/05/05 13:01

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德副總統今日上午接見日本自民黨青年局眾議員訪團，感謝日本政府支持台灣加入「世界衛生組織」等國際組織，並期盼在後疫情時代，面對氣候變遷或區域和平穩定等問題，台日都能更加地密切合作，展現台日共同友誼及力量，並對國際社會能有進一步的貢獻。

賴副總統表示，非常歡迎訪團來臺訪問，他也非常期待能和大家見面。不過稍早得知訪團其中一位篩檢陽性，部分成員無法前來，感到很可惜，希望他們身體健康。

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副總統提到，他和自民黨青年局長小倉將信是老朋友，在日本或台灣已見面多次，彼此感情都很好。最近一次在2019年，他到日本訪問，當時也承蒙岸信夫先生安排在國會眾議員會館發表演說，有40多位國會議員及秘書出席，受到熱烈歡迎，他感到非常光榮及感激。當時，他也與正準備舉辦東京奧運的森喜朗前首相見面。

賴副總統說，台日共同經歷了COVID-19疫情，非常感謝日本政府捐贈台灣400多萬劑疫苗，讓台灣在缺乏疫苗時，可以度過難關。在疫情期間，台灣與日本的互相幫忙，受到國際社會肯定，台日兩國人民感情也更加深化。希望疫情趕快過去，台日各項交流能夠恢復正常。

賴清德感謝日本不僅支持台灣加入「世界衛生組織」，讓全球的防疫網能夠周全，也支持台灣加入CPTPP。最近日本政府包括岸田文雄首相等，公開表示希望維持區域和平穩定，不容中國以武力改變現狀等，他也感到非常欽佩及感激。

最後，副總統期盼，在後疫情時代，面對氣候變遷或區域和平穩定等問題，台日都能更加地密切合作，展現臺日共同友誼及力量，並對國際社會能有進一步的貢獻。

訪賓一行包括日本眾議員鈴木憲和、鈴木隼人及「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰等。

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