日本青年局長小倉將信：岸田政權對台灣非常友好親近

日相自民黨青年局長小倉將信。（資料照）

2022/05/07 10:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕由於有團員染疫，蔡英文總統昨以視訊方式接見「日本自民黨青年局長小倉將信眾議員訪團」，青年局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員表示，此行來訪，因為有團員確診，因此無法與蔡總統見面，他深感遺憾，並感謝總統在總統府熱情接待鈴木憲和眾議員等團員。小倉眾議員也說，岸田首相的政權對台灣非常友好親近，希望他能持續為雙方友誼貢獻一己之力。

小倉眾議員指出，他第一次與總統見面是在2016年總統就職典禮上，這6年來見證了總統非常有力的領導。事實上，在總統的領導下，台灣在政治安全面及經濟上都有長足發展，對此，他要表達最深的敬意。

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小倉眾議員提到，中國近來不斷派出軍機入侵台灣的航空識別區，他也感到非常憂慮，台灣的安全受威脅，也會影響日本及日美同盟的安全。

小倉眾議員談及，訪台之前，他曾與安倍前首相針對日本、台灣跟美國這三方之間的關係進行討論，安倍前首相也希望國會議員能做一些具體的事情。去年7月也有日、美、台三方的國會議員，針對相關議題召開會議。他希望未來能在這項議題上貢獻一己之力。

最後，小倉眾議員表示，岸田首相的政權對台灣非常友好，而且非常親近。希望未來這段期間，他能持續為日本和台灣之間的友誼，貢獻一己之力。

接著，日本青年會議所中島土會長表示，日本青年會議所與台灣有許多姊妹關係的締結，從60年前開始締結第一個姐妹會，到現在雙方之間已有75個姐妹會，一直以來透過這樣的草根交流，進行民間交流。主要的成員都熱愛台灣，希望這樣的人數不只在日本，在全世界也能大大增加，透過這些友台人士來促進台日關係。

青年局國際副部長山口晉眾議員指出，他本身另一項專業是在能源方面，因此一直以來，對於能源安全抱持著高度關注，希望今後也能與台灣進行相關方面的交流。

會中，總統也關心西野太亮眾議員確診團員的健康情形。西野太亮眾議員表示，他目前的身體健康狀況完全沒有問題。他說，熊本縣蒲島郁夫知事特別在他出發前交代，一定要再感謝台灣在熊本發生自然災害時，給予捐款。因此他要代表熊本知事向總統以及台灣人民道謝。

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