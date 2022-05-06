衛福部推桃醫桃療合併 藍委質疑是為王必勝「找出路」

國民黨立委林為洲6日偕同桃園療養院前院長陳快樂（右二）等人，召開「桃療桃醫不能合 療養服務打對折」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/06 19:20

〔記者吳書緯／台北報導〕衛福部推動桃園醫院、桃園療養院合併案，引發桃園療養院醫師、員工強烈不滿；國民黨立委林為洲今開記者會質疑，桃醫、桃療合併案沒有提出合併計畫書，也未溝通，是為醫服會執行長王必勝「找頭路」。前衛福部心口司長陳快樂說，衛福部應重視包含桃療在內的5家部立精神科專科教學醫院，由心理健康司管理，讓台灣社會安全網的建設會更好。

林為洲今在立法院召開「桃療桃醫不能合 療養服務打對折」記者會，邀請曾任桃園療養院院長陳快樂、桃療社區精神科主治醫師吳恩亮、台北市心生活協會總幹事金林等人出席。

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林為洲指出，衛福部3月15日突發公文即要成立「桃園醫院與桃園療養院合併工作小組」，並於3月25日召開會議，內容顯示兩院合併工作計畫在4個月內完成合併，將使桃療降級為桃醫的精神部，未來桃療業務將經由醫院院長決定，並與各專科部門爭取預算，等同預算縮編，將嚴重排擠精神照護預算。

林為洲質疑，部桃院長徐永年將於7月退休，接棒人選據說就是王必勝，未服部在沒有提出合併計畫書的前提下，衛福部僅開一次會，就決定在4個月內完成合併，質疑是為王必勝找頭路，「因人設事，為合併而合併」。

陳快樂說，精神專科的病人「很認醫師」，若合併以後有可能會有很多醫師離開，台北市松德療養院被合併後，醫療人力流失的殷鑑不遠，希望衛福部可以深思考慮，不要讓合併變成「一加一少於一」。

吳恩亮說，到桃園療養院服務已經14年，是希望能促對心理衛生有所貢獻，希望幫助弱勢精神病友，但是若與桃醫合併，將變成醫學中心，但醫學中心有不同的任務，是以研究為主，將不是許多桃療醫師的生涯規劃，可能最後必須被迫離開。

本會期為衛環委員會召委的林為洲說，蔡政府聲稱要建構社會安全網，另一方面卻又倒行逆施將桃療併入桃醫，非常不尊重精神衛生醫療專業外，也不能接受因人設事，無視病人照護，要求衛福部必須出面說清楚。

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